Una potencia mundial avanza con la construcción de un submarino militar de última generación para dominar el océano europeo Fuente: Archivo

Italia dio un nuevo paso estratégico en el fortalecimiento de su poder naval al iniciar la construcción de un submarino militar de última generación que promete redefinir el equilibrio submarino en Europa.

La iniciativa, encabezada por el gigante industrial Fincantieri, marca un hito dentro del ambicioso programa que busca renovar por completo la flota de la Armada Italiana y posicionar al país como una referencia tecnológica en el ámbito marítimo y militar.

Así serán los nuevos submarinos de la Armada Italiana

Los nuevos submarinos Tipo 212 NFS que incorporará la Armada Italiana representan un salto cualitativo en materia de tecnología naval y capacidades estratégicas, los cuales serán para reemplazar a los submarinos de la clase Sauro, cuyo retiro está previsto para los próximos años.

Diseñados sobre la base del probado modelo alemán U212A, estos sumergibles incorporan una serie de mejoras desarrolladas por la industria italiana que los convierten en plataformas más silenciosas, autónomas y versátiles.

Su estructura y sistemas están optimizados para operar en escenarios de alta complejidad, especialmente en el Mediterráneo y en aguas europeas de interés estratégico.

El imponente poder de los submarinos Tipo 212 NFS

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de un sistema de propulsión independiente del aire (AIP) de nueva generación, que permite al submarino permanecer sumergido durante largos períodos sin necesidad de emerger.

A esto se suma el uso de baterías de ion de litio, que aumentan la autonomía, reducen los tiempos de recarga y mejoran el rendimiento energético general.

En términos operativos, estas tecnologías refuerzan la capacidad furtiva del submarino y dificultan su detección por parte de potenciales adversarios.

Cómo son las capacidades de combate de los nuevos submarinos de Italia

Además, los Tipo 212 NFS estarán equipados con un moderno Centro de Información de Combate, desde el cual se integran sensores, sistemas de navegación y armamento.

En cuanto a su poder ofensivo, podrán desplegar torpedos pesados Black Shark Advanced de fabricación italiana y misiles de crucero, lo que amplía notablemente su capacidad de disuasión.

Este conjunto de características convierte a los nuevos submarinos en una pieza clave para el control del dominio submarino y la consolidación del poder de la Armada de Italia.

La millonaria inversión de Italia para fabricar los Tipo 212 NFS

El cuarto submarino fue encargado oficialmente en junio, con una inversión cercana a los 500 millones de euros que incluye repuestos y apoyo logístico para toda la flota.

Con la nueva incorporación militar, la Armada busca no solo incrementar sus capacidades, sino que también pueda ser un modelo exportable.