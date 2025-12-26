El Ejército de Chile inició la modernización de sus tanques de guerra Leopard 2A4 en el marco del Proyecto PROACO. Durante la visita del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, General Amador Enseñat y Berea, a la II Brigada Acorazada “Cazadores” en Pozo Almonte, se difundió una imagen que muestra un Leopard 2A4 equipado con el sistema electroóptico ATS-65D, desarrollado por ASELSAN.

Este sistema se incorpora como parte del acuerdo firmado en julio de 2023 entre ASELSAN y Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). El convenio del Ejército de Chile con el español contempla mantenimiento, integración tecnológica y transferencia de capacidades industriales, haciéndolo uno de los más poderosos de América Latina.

Leopard 2A4 del Ejército de Chile

La instalación del ATS-65D confirma la ejecución de la segunda fase del programa, orientada a mejorar la capacidad de adquisición de blancos y la conciencia situacional en entornos operativos complejos.

Los Leopard 2A4 fueron adquiridos por Chile en 2006 tras un acuerdo con Alemania por 140 unidades reacondicionadas por KMW. Estos vehículos están desplegados principalmente en el norte del país, en condiciones desérticas.

Especificaciones técnicas del sistema ATS-65D

El ATS-65D cumple con los estándares militares MIL-STD-810G y MIL-STD-461G. Está diseñado para operar en ambientes extremos y garantizar compatibilidad electromagnética.

Este armamento de guerra incluye una cámara térmica enfriada con sensor de 3 a 5 μm y resolución 640×512, con zoom continuo y cinco campos de visión preestablecidos, desde 2° hasta 25°, además de zoom electrónico de 2x.

También incorpora una cámara diurna con sensor CCD/CMOS Full HD (1920×1080), con zoom continuo y presets entre 2° y 44°, más zoom electrónico de 2x y 4x. Ambos sensores pueden operar en simultáneo o alternarse según las necesidades del operador.

Un Leopard 2A4 del Ejército de Chile en acción

El sistema cuenta con un telémetro láser clase 1, seguro para la vista, con alcance efectivo entre 100 y 10.000 metros, precisión de ±5 metros y capacidad para realizar hasta 20 mediciones por minuto.

Con un peso inferior a 10 kg y dimensiones de 305 x 130 x 240 mm, el ATS-65D permite detección, identificación y seguimiento de objetivos bajo cualquier condición ambiental.

Mejoras previstas en el Proyecto PROACO

El programa PROACO contempla varias etapas. La primera incluyó la actualización de radios para optimizar comunicaciones internas.

La segunda fase de la modernización del tanque incorpora sistemas ópticos, control de tiro VOLKAN-II y conciencia situacional de 360 grados. También se prevé el reemplazo del sistema hidráulico por uno eléctrico para el movimiento de la torre (EGTDS).

Entre las próximas mejoras figuran estaciones de armas remotas SARP, sistemas de alerta láser, cámaras todo tiempo para el conductor y nuevos módulos de blindaje.

Santiago, Chile Fuente: Shutterstock Shutterstock

El plan incluye la integración del sistema de protección activa AKKOR, utilizado por el Ejército turco en su tanque ALTAY, para aumentar la capacidad defensiva frente a amenazas modernas.

Cooperación industrial entre Chile y Turquía

ASELSAN abrió en 2023 una oficina en Santiago como parte de su estrategia regional. Según declaraciones de su director ejecutivo, Ahmet Akyol, la iniciativa busca fortalecer vínculos con clientes y desarrollar proyectos en América Latina.

El acuerdo con FAMAE incluye transferencia tecnológica, lo que permitirá a la industria chilena adquirir capacidades para mantenimiento y modernización de blindados.

Este convenio se enmarca en la política del Ejército chileno de mantener operativa su flota Leopard 2A4, que constituye el núcleo de la capacidad blindada nacional.

Leopard 2A4: características y contexto

El Leopard 2A4 es la quinta variante de la familia Leopard 2 y la más difundida, con más de 1.800 unidades fabricadas entre 1985 y 1992.

Este modelo incorpora blindaje compuesto, sistema de control de fuego digital y el cañón Rheinmetall L/44 de 120 mm. Su diseño prioriza la combinación de protección, movilidad y potencia de fuego.

Cañón Rheinmetall L/44 de 120 mm

Tras el fin de la Guerra Fría, Alemania y Países Bajos vendieron excedentes de Leopard 2A4 a varios países, incluido Chile.

Los tanques Leopard 2A4 adquiridos por Chile fueron reacondicionados por KMW antes de su entrega. Actualmente, se encuentran desplegados en zonas estratégicas del norte del país.