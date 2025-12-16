El Gobierno de Donald Trump impuso un nuevo requisito para obtener la visa para ingresar a Estados Unidos. De esta manera, algunos turistas podrían tener más complicaciones para sacar este permiso necesario para su entrada.

Justamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) presentó una iniciativa que obliga a los viajeros de 42 países con exención de visa a proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años al solicitar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Fuente: Shutterstock

Visa de Estados Unidos: ¿qué turistas deben cumplir con el nuevo requisito?

La medida afecta exclusivamente a los ciudadanos de los 42 países participantes en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), que permiten estancias de hasta 90 días sin visa tradicional, mediante el ESTA.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, estos son los países que están bajo este programa y deben cumplir con el nuevo requisito:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

República de Corea

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido.

¿Por qué Estados Unidos impone esta nueva medida?

La propuesta se basa en una orden ejecutiva de Trump emitida en enero de 2025, con el objetivo de “proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional”.

El presidente declaró: “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura… Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”.

Sin embargo, la medida generó críticas. Australia, por ejemplo, la calificó como algo que “va más allá de lo que cabría esperar de una democracia occidental amante de la libertad”. Además, expertos alertan sobre posibles impactos en el turismo, especialmente con eventos como el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en EE.UU., México y Canadá.

¿Cuándo entra en vigencia este nuevo requisito?

La propuesta fue publicada en el Registro Federal a mediados de diciembre de 2025 y está abierta a comentarios públicos por 60 días. No hay una fecha exacta de implementación aún, pero podría aprobarse pronto.

Además, la medida no solo incluirá mostrar las cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok o LinkedIn, sino que también amplía la recopilación de datos personales. Los solicitantes deberán entregar: