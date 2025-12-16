En esta noticia
El Gobierno de Donald Trump impuso un nuevo requisito para obtener la visa para ingresar a Estados Unidos. De esta manera, algunos turistas podrían tener más complicaciones para sacar este permiso necesario para su entrada.
Justamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) presentó una iniciativa que obliga a los viajeros de 42 países con exención de visa a proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años al solicitar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).
Visa de Estados Unidos: ¿qué turistas deben cumplir con el nuevo requisito?
La medida afecta exclusivamente a los ciudadanos de los 42 países participantes en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), que permiten estancias de hasta 90 días sin visa tradicional, mediante el ESTA.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, estos son los países que están bajo este programa y deben cumplir con el nuevo requisito:
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- República de Corea
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Qatar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido.
¿Por qué Estados Unidos impone esta nueva medida?
La propuesta se basa en una orden ejecutiva de Trump emitida en enero de 2025, con el objetivo de “proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional”.
El presidente declaró: “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura… Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”.
Sin embargo, la medida generó críticas. Australia, por ejemplo, la calificó como algo que “va más allá de lo que cabría esperar de una democracia occidental amante de la libertad”. Además, expertos alertan sobre posibles impactos en el turismo, especialmente con eventos como el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en EE.UU., México y Canadá.
¿Cuándo entra en vigencia este nuevo requisito?
La propuesta fue publicada en el Registro Federal a mediados de diciembre de 2025 y está abierta a comentarios públicos por 60 días. No hay una fecha exacta de implementación aún, pero podría aprobarse pronto.
Además, la medida no solo incluirá mostrar las cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok o LinkedIn, sino que también amplía la recopilación de datos personales. Los solicitantes deberán entregar:
- Números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizados en los últimos 10 años.
- Información detallada de familiares (nombres, fechas y lugares de nacimiento).