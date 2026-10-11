El papa León XIV se someterá a una intervención quirúrgica a comienzos de la próxima semana para extirpar un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase muy inicial. Según informó la Santa Sede, se prevé que el Pontífice permanezca internado durante aproximadamente siete días para su posterior recuperación.

Así lo confirmó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, anunció.

El Pontífice explicó que los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

La cirugía y el posterior reposo se llevarán a cabo en el centro médico Policlínico Agostino Gemelli de Roma , donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

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La salud de León XIV: qué es el nódulo pulmonar y cómo es su tratamiento

Los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones o formaciones de tejido detectadas en la estructura pulmonar que pueden responder a múltiples factores clínicos. Si bien su aparición suele suscitar inquietud en el paciente, la gran mayoría de estos hallazgos resultan ser benignos. El pronóstico y abordaje de cada caso varían según la morfología, la densidad, las dimensiones de la masa y su estabilidad a lo largo del tiempo.

En detalle, se definen como una formación de tejido de hasta tres centímetros de diámetro . Sus orígenes son diversos y abarcan desde secuelas de infecciones respiratorias y cicatrices hasta procesos inflamatorios.

En otros casos, puede estar relacionado con un tumor, por lo que su detección requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza.

Habitualmente, se descubren mediante radiografías o tomografías computarizadas de rutina, ya que suelen ser asintomáticos y requieren valoración profesional para determinar su origen.

La identificación de un nódulo en el pulmón no equivale a un diagnóstico de cáncer. Para precisar el nivel de riesgo, los médicos analizan variables clave como las dimensiones de la masa, la regularidad de sus bordes, su densidad radiológica y la estabilidad del tamaño en estudios comparativos. A este análisis se suman los antecedentes de salud del paciente, como el historial de tabaquismo y otros factores de riesgo.

La evolución de un nódulo pulmonar está estrechamente ligada a su origen y características. Mientras que algunas formaciones se mantienen estables durante años sin requerir tratamiento, otras exigen un seguimiento periódico. Ante hallazgos dudosos, el cuerpo médico puede solicitar tomografías computarizadas, tomografías por emisión de positrones (PET) o biopsias para examinar el tejido; si la sospecha clínica lo justifica, se evalúa la extirpación quirúrgica de forma individualizada.

El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días. EFE/EPA/Fabio Frustaci

La agenda de León XIV: en noviembre tiene previsto viajar a la Argentina

La intervención quirúrgica se produce a las puertas del primer viaje apostólico de León XIV a Latinoamérica, programado entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas confirmadas a Uruguay, Argentina y Perú. Pese a la cirugía, el Vaticano no anunció reprogramaciones ni cancelaciones en el itinerario.

El tramo inicial del viaje apostólico transcurrirá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, con una intensa agenda que incluirá reuniones oficiales en Montevideo con el presidente Yamandú Orsi, la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una masiva vigilia de jóvenes en el Estadio Centenario. Asimismo, el pontífice oficiará misas en el Parque París Londres de Paysandú y en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en Florida.

A partir del 8 de noviembre, y con estadía hasta el día 11, el Santo Padre continuará su gira en la Argentina. Su paso incluirá un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei, una visita pastoral al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles y una concentración con sectores laborales en la Universidad Católica Argentina (UCA). El recorrido sumará también escalas en Córdoba —con una eucaristía en la Escuela de Aviación Militar— y en el Santuario de Luján antes de volar hacia Perú.

La última escala de la gira sudamericana tendrá lugar en Perú entre el 11 y el 17 de noviembre, una nación con la que León XIV guarda un estrecho vínculo pastoral. El itinerario abarcará compromisos en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, destacándose su emotivo retorno a la diócesis de Chiclayo —donde se desempeñó como obispo— y un encuentro central con misioneros y comunidades de los pueblos amazónicos en Pucallpa.

Con información de EFE