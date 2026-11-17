El papa León XIV hizo un balance de su visita a la Argentina durante el vuelo de regreso a Roma.

El papa León XIV hizo un balance de su visita a la Argentina durante el vuelo de regreso a Roma tras su intensa gira por Sudamérica, que lo llevó por tres países. Además de sus mensajes públicos, contó ahora qué temas abordó en su charla a solas con el presidente Javier Milei.

El pontífice se reunió con el presidente de cada país que visitó en su paso por Uruguay, Argentina y Perú. Según informó Reuters, sobre el encuentro con el mandatario argentino, León XIV dijo que fue “muy positivo”.

Qué le dijo León XIV a Milei en privado

El Papa explicó que en la reunión habló sobre “el respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

Es la misma línea de su discurso del 8 de noviembre. Allí había instado a no hacer recaer sobre los argentinos más pobres un programa de austeridad que la Iglesia criticó con dureza por recortar los servicios sociales.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV mantuvieron una reunión privada. .

“El valor de la vida”

Sin embargo, León XIV también marcó un punto de encuentro con el presidente. “Pero sobre todo había una mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas”, afirmó.

El Papa resumió el encuentro en dos ideas: la atención a los más necesitados y el valor de la vida. Con esas palabras describió la charla a los periodistas que viajaban con él.

Una gira récord

El viaje fue una de las giras internacionales más intensas realizadas por un Papa en décadas. León, de 71 años, encabezó 50 actos entre el 6 y el 17 de noviembre y congregó a una cifra récord de 13 millones de personas en el conjunto de sus actos.

El más multitudinario fue su llegada a Lima, el 11 de noviembre, con tres millones de personas, según estimaciones del Vaticano. Sobre su salud, el pontífice dijo: “No estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien”. Y bromeó con los periodistas: “Veo mucho cansancio a la derecha. No sé qué sucede”.