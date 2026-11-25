La operación, aún sujeta a la aprobación judicial, está valuada en u$s 5,5 millones.

En esta noticia El negocio molinero detrás de la operación

Los Grobo Agropecuaria acordó vender la sociedad Cánepa Hermanos y la planta de acopio que la empresa tiene en Chivilcoy, a Molinos Fénix, la firma que tiene a su cargo la gestión del molino desde febrero de 2025.

La operación, aún sujeta a la aprobación judicial, está valuada en u$s 5,5 millones.

El objetivo de Los Grobo es destinar estos fondos a cancelar una parte de la deuda que tiene con diversas entidades financieras.

Es que, en 2019, la agropecuaria obtuvo un préstamo sindicado de 7 bancos - Galicia, Santander, Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Provincia y Banco Industrial - y comprometió distintos activos de la compañía como garantía de pago, entre ellos inmuebles hipotecados y créditos cedidos a las entidades.

Fuentes al tanto de la operación comentaron a El Cronista que la deuda total asciende a u$s 25 millones, mientras que su controlada Agrofina registra compromisos por otros u$s 20 millones bajo condiciones similares.

Según comentó la compañía en el escrito judicial, al tratarse de acreedores privilegiados, los bancos podrían rematar los bienes puestos en garantía , “extremo que perjudicaría sobremanera la actividad de la concursada”. “Cabe destacar que la concursada ya se ha retirado de dicho negocio”, sostuvo.

“No debe pasarse por alto que se trata de una empresa que ha sido seriamente afectada por el concursamiento de Los Grobo Agropecuaria, motivo por el cual su venta deviene no solo necesaria para su mantenimiento en marcha, sino también conveniente, ya que implicará que la concursada se desprenda de un activo que necesita una fuerte inversión a la vez que se utilizará dicho producido para la cancelación parcial de deudas munidas de garantías reales sobre bienes que sí son relevantes en el giro ordinario de la concursada”, agregó.

Como parte de la operación, Los Grobo firmó un acuerdo de no competencia por el que se comprometió a no competir de manera directa con los negocios que lleva adelante Cánepa, por un plazo de cinco años.

El acuerdo llega poco días después de que la empresa presentara la propuesta de pago a los acreedores de la firma, un paso central en el proceso de reestructuración de sus pasivos que inició hace casi dos años cuando entró en concurso preventivo.

Allí, la compañía puso sobre la mesa tres alternativas.

El primer esquema contempla un pago único del 15% de la deuda reconocida. En otras palabras, implica una quita del 85% para quienes prioricen cobrar en el menor plazo posible. El desembolso se realizaría dentro de los 30 días hábiles posteriores a que quede firme la homologación judicial del acuerdo.

La segunda alternativa reconoce el 35% del capital, con una quita del 65%. El monto se abonaría en cuatro cuotas anuales y crecientes, una vez transcurridos dos años de gracia desde la homologación. Esta modalidad tiene un límite de u$s 25 millones en créditos.

La tercera opción es la que ofrece la recuperación completa del capital. Los Grobo propone devolver el 100% de los créditos en 12 cuotas anuales, con cuatro años de gracia y un interés del 1% anual sobre el saldo de la deuda, pagadero cada seis meses. La primera cuota se abonaría al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación y la última, 15 años después. Para esta alternativa, la empresa fijó un tope de u$s 20 millones.

Los acreedores podrán elegir una o más modalidades y distribuir sus créditos entre ellas. Sin embargo, los dos esquemas que ofrecen una mayor recuperación tienen límites: si la demanda supera los cupos establecidos, los excedentes serán derivados a las otras alternativas. En el caso de quienes no elijan ninguna opción, sus créditos quedarán asignados automáticamente al pago del 15%.

El negocio molinero detrás de la operación

Molinos Fénix es una empresa argentina dedicada a la producción de derivados del trigo para la industria alimenticia, principalmente destinada a la elaboración de galletitas y fideos.

Cuenta con dos plantas de producción ubicadas en Córdoba (Villa María y Laborde) y una planta en la provincia de Buenos Aires (Salto).

La empresa es dueña del 50% de El Águila Cereales S.A., compañía que posee una planta de acopio de cereales en la localidad de Laborde (Córdoba); y de las sociedades Candelaria S.A., Catriel S.A. y San Urbano S.A., que actualmente no se encuentran operativas.

Fuente: Molinos Fénix

Según adelantó la firma, el año que viene prevé iniciar la construcción de un nuevo molino harinero, que se emplazará en un predio propio de 8 hectáreas, ubicado en el Parque Industrial y Tecnológico de Villa María.

Allí, Molinos Fénix cuenta actualmente con una planta de acopio de cereales con una capacidad de almacenamiento de 47.000 toneladas. Como parte del proyecto, estima ampliar la infraestructura de acopio de trigo hasta alcanzar una capacidad total proyectada de entre 100.000 y 120.000 toneladas.

“Esta inversión constituye uno de los proyectos estratégicos más importantes de Molinos Fénix y marca una nueva etapa en su desarrollo y crecimiento. Su concreción permitirá fortalecer la estructura industrial de la compañía, ampliar su capacidad de molienda y almacenamiento, mejorar sus posibilidades de abastecimiento y acompañar las oportunidades de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales”, sostuvo la empresa en la presentación de su último balance financiero.