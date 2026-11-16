El papa León XIV termina este lunes en Lima su gira histórica por Sudamérica, la primera desde el inicio de su pontificado. El recorrido abarcó once días, diez ciudades y tres países: Uruguay, Argentina y Perú.

La última jornada comenzará a las 8.30 de Lima (10.30 de la Argentina). A esa hora, Robert Prevost visitará al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Dos horas más tarde, a las 10.30 locales (12.30 de la Argentina), el Pontífice presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

La agenda prevé a las 13.15 (15.15 de la Argentina) una ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. Media hora después, a las 13.45, el Papa abordará el vuelo de regreso al Vaticano.

El avión aterrizará el martes a las 10.25, hora de Italia, en el aeropuerto de Roma-Fiumicino. Con esa llegada, León XIV completará su primer viaje a la región como jefe de la Iglesia católica.

“Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, presencia y acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días”, señaló el papa este lunes en un breve mensaje desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María.

El pontífice bendijo a las cientos de personas que se encontraban a las afueras de la Nunciatura y les dijo que todos están “llamados a anunciar la buena nueva, llamados a anunciar que Jesucristo ha venido y nos ha salvado”.

Perú ocupa un lugar particular en la biografía del Papa, ya que Prevost vivió allí unos 20 años, obtuvo la nacionalidad peruana y ejerció como obispo de Chiclayo.

El papa León XIV se despidió este sábado de la ciudad en la que fue obispo. EFE

Tres países y millones de fieles

La gira comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV visitó Montevideo, Paysandú y Florida. El Pontífice permaneció allí hasta el domingo 8 por la tarde, cuando voló hacia Buenos Aires.

En la Argentina, el Papa celebró una misa multitudinaria en Palermo, visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole y ofició otra misa en Córdoba. Además, mantuvo encuentros con el mundo del trabajo y con jóvenes.

El Gobierno calculó que más de seis millones de personas participaron de las actividades. Otras fuentes elevaron esa cifra a 7,5 millones. Una multitud acompañó al Pontífice en cada escala y sus discursos remarcaron el legado de Francisco.

El viaje también despejó dudas sobre la salud del Papa. Los médicos de la clínica Gemelli de Roma lo operaron el 13 de octubre de un tumor maligno en el pulmón derecho, menos de un mes antes de la partida.

La gira recibió cuestionamientos en más de una oportunidad antes de su inicio. Sin embargo, León XIV se mostró activo y sin signos de cansancio en sus apariciones públicas, pese a la intensidad de la agenda.

El papa Leon XIV saluda la misa que ofrece en Palermo. NA

La despedida de la Argentina

La misa en Luján fue la última actividad de León XIV en la Argentina, tras cuatro días en el país. La ceremonia reunió a más de dos millones de personas, que ovacionaron al Pontífice.

En la homilía, el Papa aludió a símbolos nacionales y recordó a Francisco. Señaló que la Virgen de Luján “llegó a estas tierras en una carreta” y pidió una bendición para la tierra argentina.

El Pontífice mencionó además la geografía del país: el norte, el sur, el este y el oeste. Pidió que las distintas regiones den gloria al Señor y anuncien el Evangelio.

Al finalizar la celebración, León XIV agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, a los voluntarios y a las familias. “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, exclamó.

Visiblemente emocionado, el Papa definió a la Argentina como “este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”. Luego sintetizó su experiencia en una frase: “Me he sentido como en casa”.

León XIV explicó que debe continuar su tarea en otros destinos. “El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares”, afirmó, y aseguró que lleva a todos en su corazón.

Casi al borde de las lágrimas, el Pontífice pidió a los fieles seguir unidos en Cristo y rezar unos por otros, bajo el amparo de Nuestra Señora de Luján. Cerró con un saludo: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.