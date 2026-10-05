Cuánto cuesta hospedarse en Luján durante la visita del papa León XIV.

La visita del papa León XIV a Luján provocó una fuerte demanda de alojamiento de cara al 10 de noviembre. Con las 1800 plazas hoteleras habilitadas en la ciudad ya reservadas, quienes todavía buscan dónde quedarse deberán recurrir a departamentos, casas y otras alternativas.

Los valores publicados muestran hasta qué punto aumentó la demanda: algunas propiedades ubicadas cerca de la Basílica de Luján alcanzan cifras millonarias por una sola noche. Entre los anuncios aparecen nombres como “Descanso León”, “La casa del papa” y “Vista exclusiva a la visita del Papa”, todos vinculados con la llegada del pontífice.

Los precios de los alojamientos durante la visita

Una de las opciones más caras cuesta $15.553.643 por noche. Es una casa de dos dormitorios situada frente a la capilla San Juan de Dios, mientras que otra propiedad todavía más próxima a la basílica ronda los $14 millones. En Airbnb, los alojamientos ubicados más lejos del centro parten de u$s 500 y llegan hasta u$s 2500 por noche.

La llegada del papa a Argentina elevó los precios por demanda de alojamientos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las alternativas frente a la basílica también presentan tarifas elevadas: algunas residencias estudiantiles pueden alcanzar los u$s 5500 por noche. Ante la escasez de plazas, el Municipio de Luján convocó a particulares, centros de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales que tengan casas, quintas o departamentos disponibles. El municipio verifica la identidad de los oferentes, pero el valor final queda establecido entre las partes.

La agenda completa de León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

16.30: Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Visita al presidente Javier Milei

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo. Homilía del santo padre.

16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del santo padre.

17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del santo padre.

18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del santo padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Llegada a Aeroparque

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre