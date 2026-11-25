El riesgo país recorta la suba y rebotan los bonos, pero persisten las dudas del mercado

Lemon recibió una inversión de u$s 14,5 millones de Tether, el gigante global de infraestructura para activos digitales, en una operación que marca una nueva etapa para la fintech argentina: deja atrás el perfil de una billetera asociada sólo a las criptomonedas y busca consolidarse como una plataforma financiera integral, con inversiones en pesos y apuesta por herramientas con Inteligencia Artificial.

El desembolso contempla u$s 5 millones de inversión directa y otros u$s 9,5 millones destinados a un programa de incentivos, con los que Lemon buscará ampliar su oferta de servicios financieros, expandirse en la región, y desarrollar su infraestructura tecnológica.

El dato que muestra el cambio de perfil de la compañía es el peso creciente de la moneda local. El 85% del volumen operado actualmente en Lemon corresponde a pesos, mientras cada vez más usuarios utilizan la plataforma para cobrar dinero desde el exterior, realizar pagos internacionales, generar rendimientos y operaciones financieras cotidianas.

Según Lemon, durante los últimos tres años el volumen procesado en moneda fiduciaria creció casi el doble que el correspondiente a activos digitales. Actualmente se encuentra entre las billeteras con mayor volumen de pesos de la Argentina.

De las criptomonedas a los pesos

El cambio de posicionamiento comenzó a hacerse visible durante 2026, cuando Lemon rediseñó su experiencia y puso el foco en las operaciones que los usuarios pueden realizar con su dinero, más allá de la tecnología utilizada detrás de la plataforma.

La evolución puede resumirse en tres etapas: una primera etapa como crypto app, entre 2022 y 2025; una segunda como billetera financiera, durante 2026; y una tercera que la compañía proyecta para 2027, con operaciones mediante agentes de inteligencia artificial.

La nueva inversión de Tether permitirá a Lemon profundizar esta transformación y ampliar la infraestructura que conecta el sistema financiero tradicional con nuevas formas de mover y administrar dinero.

La operación se suma a los más de u$s 66 millones que Lemon había conseguido previamente en sus rondas de financiación Serie A y B, lideradas por Kingsway, ParaFi, F-Prime —del grupo Fidelity— y otros inversores globales.

El próximo paso: una billetera IA

El próximo salto que imagina Lemon no está solamente relacionado con las criptomonedas ni con los pagos digitales. La compañía apunta ahora a incorporar inteligencia artificial para modificar la forma en que los usuarios toman decisiones financieras.

La idea es que, en un futuro cercano, una persona pueda pedirle a un agente dentro de la billetera que busque el mejor precio, compare promociones y concrete un pago utilizando la alternativa más conveniente, sin necesidad de abrir distintas aplicaciones.

Es un cambio de paradigma: la billetera dejaría de ser solamente una herramienta para ejecutar órdenes y pasaría a convertirse en una suerte de asistente financiero capaz de tomar decisiones operativas en nombre del usuario.

Para Lemon, los activos digitales fueron la primera tecnología que permitió ampliar las posibilidades financieras de sus usuarios. Ahora la compañía apuesta a que la inteligencia artificial sea la siguiente herramienta para simplificar la gestión del dinero.