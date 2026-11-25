La memoria del papa Francisco tendrá un nuevo espacio de homenaje en Tierra Santa. En Beit Sahour, cerca de Belén, se realizó la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la Capilla Argentina del Buen Pastor, un proyecto que busca reforzar el vínculo entre Argentina y los lugares asociados al nacimiento de Jesús.

Tierra Santa Fuente: Shutterstock Shutterstock

El acto tuvo lugar el martes 17 de noviembre en el Santuario del Anuncio del Ángel a los Pastores, en la Gobernación de Belén, y reunió a autoridades civiles, religiosas y diplomáticas, junto con fieles y miembros de la Custodia de Tierra Santa.

La capilla será una donación del Dr. Roberto Domínguez a la Custodia y estará dedicada a recordar al primer papa argentino. La ceremonia coincidió con la fiesta de Santa Isabel de Hungría.

Una capilla para recordar el legado de Francisco

La celebración fue presidida por monseñor Carlos Malfa, obispo emérito de Chascomús y enviado oficial de la Conferencia Episcopal Argentina. Malfa bendijo la piedra fundamental en nombre del papa León XIV y evocó el anuncio del ángel a los pastores, al tiempo que convocó a mantener una actitud de apertura ante las sorpresas de Dios.

La iniciativa nació de una propuesta del fray Marcelo Ariel Cichinelli, quien desarrolló la idea junto con la artista plástica Daniela Almeida y peregrinos argentinos.

Almeida estará a cargo de la decoración del espacio. Entre los elementos previstos se encuentra un retablo inspirado en la cruz pectoral de Francisco, con la imagen del pontífice en el centro. El proyecto arquitectónico cuenta con la participación de profesionales de distintos países y de la Oficina Técnica de la Custodia.

Durante la ceremonia también se colocó una cápsula del tiempo con objetos representativos de la Argentina. Entre ellos, piedras del Santuario de Nuestra Señora de Luján y de la Cordillera de los Andes, monedas, medallas y la insignia de la visita de Francisco a Tierra Santa.

Domínguez agradeció la posibilidad de haber conocido al pontífice y destacó el sentido de la capilla, concebida como un homenaje permanente a su figura.

El proyecto en el Campo de los Pastores

La construcción se integrará al conjunto del Santuario del Anuncio del Ángel a los Pastores, cuya renovación comenzó en 2015. Según recordó el padre Ulises Zarza, vicario de la Custodia de Tierra Santa, los trabajos apuntaron a recuperar el lugar, mejorar la recepción de los peregrinos y ofrecer a los cristianos de la región un “signo concreto de presencia y esperanza”, con atención también a sus condiciones de vida.

La Capilla Argentina del Buen Pastor será la última de las cinco grandes capillas del santuario. Su diseño evocará las cuevas de los pastores y su dedicación al Buen Pastor estará vinculada con la tradición de la tierra de David.

El proyecto contempla, además, que el santuario pueda abrir durante la noche para permitir momentos de oración. La relación de Francisco con el lugar también quedó reflejada en junio de 2023, cuando el pontífice firmó el mural de los nuevos pastores.

Al cierre de la ceremonia, Zarza expresó el deseo de que la piedra fundamental se convierta en un símbolo de comunión entre Argentina y Tierra Santa, mantenga viva la memoria del papa Francisco y sea una fuente de esperanza.