El dólar mayorista superó este miércoles los $ 1600 y profundizó la presión cambiaria de las últimas ruedas. La cotización avanza 1% y se ubica en $1601 para la compra y $ 1610 para la venta, mientras el dólar oficial llega a $ 1580/$ 1630 en el segmento minorista Banco Nación.

La tensión también se refleja en el resto de las cotizaciones. El blue avanzaba 1,47% y se ofrece a $ 1725. En sentido contrario, el MEP retrocede 1,5%, hasta $ 1665,65, y el CCL cae 1,8% a 1763 pesos. Todo indica que el Gobierno puede haber intervenido los financieros.

Demanda de cobertura y fin de mes

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, evaluó en diálogo con El Cronista que la presión responde a una combinación de factores externos y locales. “La inercia compradora se mantiene de la mano de una demanda por cobertura muy activa”, señaló.

Según el operador, detrás de este movimiento aparecen “inestabilidad e incertidumbre en los mercados internacionales” y el desarme de posiciones en países emergentes. A eso se suma un factor estacional: el cierre de noviembre, que suele incrementar la demanda de dólares para cerrar posiciones.

Quintana también puso el foco en los vencimientos de fin de mes. En particular, mencionó “la presión de la demanda por el vencimiento del bono atado al dólar que vence también a fin de mes”, un factor que agrega necesidades de cobertura en el mercado cambiario.

El escenario internacional tampoco ayuda. “El panorama internacional sigue siendo marcadamente volátil y contagia al resto”, explicó Quintana, en una jornada en la que el dólar mayorista volvió a colocarse por encima de los 1600 pesos.

Incidencia en la economía

Para Leonardo Anzalone, director de CEPEC, también la suba responde a varios factores. Por un lado, el tipo de cambio venía avanzando por debajo de la inflación, lo que generó una apreciación del peso en términos reales. A eso le suman la depreciación del real brasileño y la fortaleza del dólar a nivel internacional, además de una menor liquidación estacional de exportaciones y mayores necesidades de cobertura.

Señaló que el hecho de que el dólar mayorista haya superado los $ 1600 refleja una aceleración del tipo de cambio oficial y una mayor presión sobre el mercado cambiario. “Es un dato relevante porque es el precio al que se cursa buena parte del comercio exterior y, por lo tanto, tiene incidencia directa sobre la competitividad y los costos de la economía”, explicó.

No obstante, el economista planteó señaló que “un mayorista más alto puede recomponer parte de la competitividad de los exportadores y reducir el incentivo a importar, aunque también encarece los insumos y bienes importados”.

Así, para él, el riesgo aparece si ese movimiento comienza a trasladarse a precios y suma presión inflacionaria. “Mi lectura es que el dato muestra un reacomodamiento del tipo de cambio oficial frente a las tensiones que venía acumulando”, sostuvo.

Para Anzalone, esto “no implica necesariamente una devaluación brusca ni un cambio de régimen”, pero sí plantea al Gobierno el desafío de evitar que el atraso cambiario se profundice sin que la corrección termine afectando la desaceleración de la inflación y la actividad.

Para Quinatana, por ahora, no se observa un impacto significativo sobre la economía real. “Por ahora en la economía local no se observan consecuencias significativas”, afirmó.

No obstante, el mercado seguirá de cerca si la demanda de cobertura pierde fuerza una vez superado el cierre de mes o si la presión cambiaria se sostiene más allá de los vencimientos de noviembre.