En esta noticia Cronología de la salida de Julio Bitelli de Argentina

La relación entre Argentina y Brasil aún se encuentra en un punto de tensión más que elevado. Fuentes de Itamaraty confiaron a El Cronista que Luiz Inácio Lula da Silva no regresará a su embajador (Julio Bitelli) a nuestro país.

Por estas horas también es tema de debate si el mandatario de Brasil invitará el 5 de enero a Javier Milei a la asunción de su cuarto mandato.

Cabe destacar que el presidente argentino es, junto con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, uno de los tres mandatarios que aún no han reconocido la victoria del líder del Partido de los Trabajadores.

Por parte del Gobierno, la única comunicación oficial con respecto a esta cuestión tuvo lugar en un programa de televisión al que el canciller Pablo Quirno fue invitado.

Lula da Silva, en el cierre de la caravana del PT por San Pablo, un día antes de la elección Twitter

“Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer a nadie, y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño. O sea, que nosotros digamos sí o no, no cambia el resultado de una manera”, explicó en cuanto al asunto, pese a ello, Cancillería continúa sin expresarse al respecto.

Cronología de la salida de Julio Bitelli de Argentina

Julio Bitelli dejó su despacho en Buenos Aires a fines de julio de 2026, y cuatro meses después su futuro volvió al centro de la agenda bilateral. La novedad de esta semana reabrió el tema, pero para entenderla hay que volver al principio.

Bitelli era embajador de Brasil en la Argentina desde 2023 y venía de la embajada en Rabat, Marruecos. Nació el 3 de diciembre de 1960 en Santo André, São Paulo. Su llegada coincidió con el relanzamiento de la agenda bilateral tras la visita de Lula a Buenos Aires en enero de 2023, meses antes del triunfo de Milei.

No era la primera vez que Brasilia lo llamaba a consultas. En julio de 2024 ya había sido convocado por Itamaraty para actualizar información sobre la relación con el gobierno de Milei, pero el episodio no generó polémica. En aquel momento, el propio embajador le restó importancia a la mala relación entre ambos presidentes y aseguró que volvería a su puesto.

Brasil redujo el nivel de las relaciones y pidió el regreso del embajador argentino. La Cancillería argentina lo confirmó en un comunicado del 4 de agosto, en el que cuestionó el carácter unilateral de la medida. Desde entonces, ambas embajadas quedaron en manos de encargados de negocios, sin cierre de sedes.