El Gobierno nacional estableció nuevos feriados con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. El texto dispone tres jornadas con distinto alcance territorial: el lunes 9 de noviembre en todo el país, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 exclusivamente en la provincia de Buenos Aires .

Según el decreto, la decisión responde a las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación vinculadas con las actividades y los desplazamientos previstos durante la visita del pontífice.

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el país

El artículo 2° del Decreto 1103/2026 establece el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país.

El texto oficial dispone:

“Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.”

Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba

El artículo 3° establece un feriado para el martes 10 de noviembre, pero con un alcance territorial limitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

El decreto señala:

“Establécese como feriado el día martes 10 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.”

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

El artículo 4° del decreto dispone un tercer feriado para el miércoles 11 de noviembre, exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

El texto publicado en el Boletín Oficial establece:

“Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.”

El Gobierno oficializó tres feriados por la visita del papa León XIV: serán el 9 de noviembre en todo el país, el 10 en CABA y Córdoba y el 11 en la provincia de Buenos Aires. EFE

Qué más establece el decreto por la visita del Papa León XIV

Además de establecer los feriados, el decreto crea la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El organismo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita oficial y tendrá una vigencia de hasta 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto.

Entre sus funciones se encuentran la coordinación de las actividades de la Administración Pública Nacional, la organización de cuestiones de logística, infraestructura, seguridad, emergencias y protocolo, además de la gestión de los bienes, servicios y contrataciones necesarios para la visita.