Construyeron un pueblo medieval hace más de 700 años: quedó sumergido bajo el agua en 1947, pero reaparece cuando baja el nivel del lago.

En una región de Italia existe un pueblo que desapareció bajo las aguas de un lago artificial y que, décadas después, todavía conserva las huellas de su antigua vida.

Se trata de Fabbriche di Careggine, una localidad medieval de la Toscana que quedó abandonada cuando comenzó la construcción de una represa hidroeléctrica.

Sus casas de piedra, una antigua iglesia, el cementerio y un puente quedaron sumergidos bajo el embalse de Vagli.

Sin embargo, el pueblo no desapareció por completo: cada vez que el lago se vacía para realizar trabajos de mantenimiento, sus construcciones vuelven a quedar expuestas y permiten observar cómo era la localidad antes de ser cubierta por el agua.

Fabbriche di Careggine: el pueblo medieval de Italia que desapareció bajo un lago

Fabbriche di Careggine se encuentra en la región de Garfagnana, en la provincia de Lucca, al norte de la Toscana.

Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando fue fundado por una comunidad de trabajadores del hierro que se estableció en la zona para desarrollar esa actividad.

Durante siglos, sus habitantes vivieron en un pequeño poblado de construcciones de piedra, con una iglesia, un cementerio y un molino.

La localidad también estuvo vinculada a la producción artesanal de hierro, una actividad que tuvo importancia económica para la región.

La historia del pueblo cambió durante la década de 1940, cuando comenzaron las obras para levantar una represa sobre el torrente Edron.

El proyecto tenía como objetivo generar energía hidroeléctrica mediante la creación de un gran embalse artificial.

Como consecuencia, los habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas. Sus 146 residentes fueron trasladados a nuevas casas en Vagli di Sotto, una localidad cercana que recibió a las familias desplazadas.

En 1947, Fabbriche di Careggine quedó abandonado y, a medida que avanzaron las obras y se llenó el embalse, terminó cubierto por el agua.

Fabbriche di Careggine: el pueblo medieval de Italia que desapareció bajo un lago. Fuente: Wikipedia.

Cómo es el pueblo que vuelve a aparecer cuando vacían el lago de Vagli

Lo que convierte a Fabbriche di Careggine en un lugar particular es que sus construcciones permanecen bajo el agua y pueden volver a observarse cuando el embalse se vacía por tareas de mantenimiento de la represa.

El fenómeno permite descubrir las antiguas calles y las estructuras de piedra que todavía se conservan.

Entre los restos más reconocibles aparecen las viviendas del pueblo, el cementerio, un puente de tres arcos y la iglesia románica de San Teodoro, cuyo campanario quedó en ruinas.

El lago de Vagli puede contener alrededor de 34 millones de metros cúbicos de agua. Cuando el nivel desciende lo suficiente, el antiguo poblado queda expuesto y su paisaje adquiere la apariencia de una localidad detenida en el tiempo.

Cuándo fue la última vez que el pueblo quedó al descubierto

A lo largo de su historia, Fabbriche di Careggine volvió a quedar visible en cuatro oportunidades, siempre relacionadas con trabajos de mantenimiento de la represa.

Los vaciamientos se realizaron en 1958, 1974, 1983 y 1994. Desde entonces, el embalse no volvió a ser drenado por completo, por lo que el pueblo permanece sumergido desde hace más de tres décadas.

En marzo de 2026, el diario italiano La Nazione informó sobre la posibilidad de realizar un nuevo vaciamiento durante el verano de 2027.

Sin embargo, la fecha no debe considerarse confirmada : el mismo artículo señaló que Enel había encontrado alternativas para realizar los trabajos técnicos bajo el agua y que la eventual operación también dependía de cuestiones organizativas y turísticas de las autoridades locales.

Mientras tanto, Fabbriche di Careggine continúa bajo el lago de Vagli. Sus construcciones siguen allí, como un testimonio de la vida de una comunidad que tuvo que abandonar su hogar para dar paso a una obra de infraestructura.