La secretaria general, Karina Milei, reunió este martes a las 13 en Casa Rosada a la Mesa Política para cerrar la estrategia de la última semana de sesiones ordinarias. La prioridad es la reforma electoral que suspende las PASO para 2027 y que el Senado votará el jueves. Ese mismo día, Diputados tiene que tratar el Presupuesto 2027, pero el quórum todavía depende de los gobernadores. La reunión también tiene que definir el llamado a sesiones extraordinarias, que deberán ser convocadas para finales de esta semana.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt -quien cumple años este martes-; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien se fue a la media hora para mantener una reunión con la Conferencia Episcopal por el proyecto de ludopatía en el Senado .

Del encuentro, que duró alrededor dos horas, la primera definición fue que en el temario de extraordinarias , cuyo decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo se dará a conocer hacia fines de esta semana, la principal iniciativa será la ley de Defensa de la Soberanía Nacional , tras la sesión caída en Diputados la semana pasada. El pedido lo sostiene principalmente el asesor Santiago Caputo, impulsor del proyecto, aunque su aprobación todavía está en duda incluso entre los propios oficialistas por las inquietudes de los inversores.

También el foco estuvo puesto en la sesión de este miércoles a las 15, donde Santilli presentará en el Senado su primer informe de gestión. Será su debut parlamentario desde que asumió el 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni, quien está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Doce bloques enviaron 1.659 preguntas, que luego se unificaron en 1.287. El área económica concentra el 46% del cuestionario . Los bloques opositores preguntaron, entre otros temas, por la deuda, los giros a las provincias, el caso $Libra, la ANDIS y las rutas nacionales.

En el equipo del jefe de Gabinete adelantaron que el discurso inicial estará “muy centrado en la defensa de la gestión y la herencia recibida”. La Mesa Política repasó los ejes de su exposición: el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el Gobierno estiman que la sesión durará al menos tres horas y lo acompañarán los vicejefes de Gabinete Gustavo Coria e Ignacio Devitt.

Pero la agenda concreta se va a concentrar el jueves con sesiones tanto en el Senado como en Diputados, mientras que todavía hay negociaciones paralelas que deben terminar de saldarse. Por un lado, la reforma política llega al recinto de la Cámara alta con un dictamen de 11 firmas, una más de las diez necesarias, después de que el oficialismo retirara las listas colectoras de la negociación. Dicen que cuentan con 40 votos para aprobarla , aunque todavía no está claro qué harán los senadores de Santa Cruz ni el catamarqueño Guillermo Andrada, y los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, tampoco definieron su postura.

La suspensión de las primarias no es el único cambio del proyecto. También se elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur: las 19 bancas nacionales pasan a 12 diputados y siete senadores, y las 24 regionales, a legisladores que designe cada provincia. Ficha Limpia impedirá ser candidato, y también asumir como ministro o en un cargo diplomático, a quien tenga una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia .

Además, los espacios gratuitos de publicidad electoral se reducen a la mitad, y se levantan las prohibiciones de espectáculos públicos y venta de alcohol durante la veda. La Boleta Única sigue, con color para 2027, y el debate presidencial obligatorio se deroga. En su lugar, la Cámara Nacional Electoral organizará un debate solo entre los dos candidatos de un eventual balotaje . Si el Senado le da media sanción, el proyecto deberá pasar después por Diputados, donde necesitará 129 votos: eso será en extraordinarias durante el mes de diciembre.

En Diputados, el panorama es más incierto. El Presupuesto 2027 obtuvo dictamen de mayoría el martes 17, pero el antecedente de la semana pasada pesa sobre la sesión. La sesión especial convocada para votar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central se cayó con 126 diputados sentados, a tres del quórum porque los integrantes de Provincias Unidas no ocuparon sus bancas: es el bloque que preside la santafesina Gisela Scaglia y que responde a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Tampoco se sentaron los diputados del MID Eduardo Falcone y Oscar Zago, quienes reclamaban por la falta de obras públicas en el proyecto de Presupuesto y fueron incluidas. Justificaron su repentina ausencia por su disconformidad con la reforma política . La Libertad Avanza tiene 94 diputados y otros 21 aliados directos, así que para llegar a los 129 necesita sumar al MID, a Provincias Unidas y a Argentina Federal. Sin esos reclamos saldados, convocar a otra sesión correría riesgo de que vuelva a ocurrir el “martes 13″, en un momento de alta turbulencia en los mercados.

Menem sesión Diputados Fuente: NA

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe ponen dos condiciones. La primera es el Consejo de la Magistratura. La Libertad Avanza ya tiene dos de los cuatro lugares que le corresponden a Diputados, con Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, y Unión por la Patria eligió a Guillermo Michel. La cuarta banca enfrenta a dos aliados del Gobierno: Provincias Unidas postuló al cordobés Juan Fernando Brügge como titular y al santafesino Pablo Farías como suplente. El PRO de Cristian Ritondo reclama el lugar para la bonaerense Florencia De Sensi, en la silla que hasta ahora ocupaba el larretista Álvaro González.

Menem acordó con Ritondo que el lugar quede para De Sensi y, si bien busca que entre el PRO y Provincias Unidas se ponga de acuerdo por su cuenta, el oficialismo mira con interés esa negociación para cerciorarse de que no vuelvan a entorpecer los planes de la semana. Durante los últimos días trascendió que podría haber un acuerdo entre ambos espacios para rotar esa cuarta silla en el Consejo .

La segunda condición tiene que ver con los combustibles. El proyecto de biocombustibles, que ya aprobó el Senado, aumenta el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%. Es un tema central para Córdoba y Santa Fe, donde están las plantas productoras. Ritondo y Javier Sánchez Wrba piden cambios para proteger a las pymes de la provincia de Buenos Aires.

El plazo para dictaminar en comisión ya venció, así que el proyecto solo podría tratarse sobre tablas, con dos tercios de los votos. Provincias Unidas también pide una rebaja del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales. Una de las opciones que se analizan cerca de Menem es incluir los biocombustibles en las extraordinarias de diciembre y que el decreto de convocatoria salga antes de la sesión del Presupuesto, aunque no hubo definiciones de la Mesa Política al respecto aún.

El Senado también tratará el jueves la ley de ludopatía. El peronista José Mayans consiguió que se aprobara una preferencia para tratarla con o sin dictamen. La media sanción de Diputados, del 27 de noviembre de 2024, vence el 30 de este mes, y el plenario de comisiones se reunirá el miércoles a las 10. La presidenta de la comisión de Salud, la libertaria Ivanna Arrascaeta, prepara un dictamen alternativo con aportes de Agustín Coto.

El Gobierno quiere que la ley se concentre en el control del juego ilegal y en impedir el acceso de menores. El punto en discusión es el artículo 8, que prohíbe casi toda la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas en línea, incluso en la cartelería y la indumentaria deportiva. “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, reclamó la Conferencia Episcopal Argentina. Si el Senado le hace cambios, el proyecto vuelve a Diputados y no podrá tratarse antes de marzo: depende de que el Ejecutivo lo incluya en extraordinarias.

El temario de diciembre todavía está abierto: además del Presupuesto, la Reforma Política y la Ley Malvinas -los seguros-, hay otros temas pendientes del propio oficialismo que podrían volver a aparecer en un temario de extraordinarias: el acuerdo comercial con EE.UU., que la semana pasada definieron que iban a enviar en los próximos días, y el Súper RIGI, otro tema cajoneado en el Senado.

El único proyecto que tiene posibilidades reales de ser sancionado antes de que termine el año legislativo es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que está a un paso de conseguir su sanción tras la revisión de ambas cámaras y podría ser incluida en la sesión del Presupuesto 2027.