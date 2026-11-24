Cuando llega el momento de cargar, las opciones suelen dividirse rápidamente entre nafta súper y premium. Sin embargo, detrás de esa denominación hay características técnicas que rara vez se miran y que permiten entender mejor qué contiene el combustible.

Octanaje, azufre, bioetanol, densidad y presión de vapor son algunos de los datos que aparecen en una ficha técnica y que describen propiedades diferentes de una nafta. No se trata solamente del número de octanos.

La norma ASTM D4814, “Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel”, de ASTM International, establece distintos requisitos para los combustibles destinados a vehículos con motores de encendido por chispa. Entre otros aspectos, contempla características como la volatilidad y la tolerancia al agua, además de variaciones asociadas con las condiciones climáticas estacionales y la altitud.

Qué datos aparecen detrás de una nafta premium

Un ejemplo concreto aparece en la ficha técnica de Shell V-Power Nafta grado 3. Según detalla la marca, el producto tiene un número de octano superior a 98 RON y superior a 85 MON. Además, presenta menos de 10 mg/kg de azufre, un máximo de 1% de benceno y un contenido de bioetanol del 12%. La compañía también informa que se trata de un combustible libre de aditivos metálicos.

Operaria de Shell cargando nafta en vehículo. Shell IA

La ficha incluye incluso parámetros que probablemente pasen inadvertidos para la mayoría de los conductores. La presión de vapor Reid, por ejemplo, presenta valores de referencia diferentes según la época del año: entre 45 y 70 kPa durante el verano y entre 55 y 80 kPa durante el invierno. La volatilidad es justamente una de las propiedades contempladas por la norma ASTM D4814 de ASTM International, que prevé que ciertas características de los combustibles pueden variar según las condiciones climáticas de la región donde se utilizan.

Otro parámetro relevante es el RON. En Shell V-Power Nafta, el valor informado supera los 98. Este número expresa la resistencia del combustible a la detonación no deseada, aunque tener un octanaje mayor no significa que cualquier vehículo vaya a obtener automáticamente un mejor desempeño. Por eso, la indicación del fabricante del auto continúa siendo la referencia para determinar qué combustible necesita cada motor.

Qué agrega la formulación además de sus valores técnicos

La propuesta de Shell V-Power Nafta no se limita a esos parámetros. De acuerdo con la información suministrada por Shell, la formulación está diseñada para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, entre ellos los presentes en válvulas de admisión e inyectores.

La compañía también destaca protección contra la corrosión y más potencia y aceleración. Para evaluar este último beneficio, Shell comparó V-Power Nafta de 98 RON con combustibles de menor octanaje, de 95 RON, en vehículos sensibles a este parámetro. La compañía aclara que los efectos pueden variar según el tipo, la antigüedad y el estado del vehículo, así como por las condiciones y el estilo de conducción.

Esa aclaración es importante porque las características declaradas de un combustible no implican que todos los motores vayan a reaccionar de la misma manera. Por eso, detrás de la palabra “premium” hay bastante más información que una denominación comercial o un precio diferente en el surtidor.

La ficha técnica permite observar octanaje, composición, contenido de azufre, presencia de bioetanol y otras propiedades del combustible. En el caso de Shell V-Power Nafta grado 3, esos parámetros se combinan con una formulación orientada a la limpieza de componentes críticos, la protección contra depósitos y corrosión y el desempeño del motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.