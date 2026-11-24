Dos rollos de papel higiénico en el baño, uno de doble hoja y otro de simple.

Elegir un papel higiénico no depende solamente del precio o de la cantidad de metros que trae cada rollo, ya que las versiones de hoja simple y doble presentan diferencias en su grosor, suavidad, resistencia y capacidad de absorción, características que también influyen en cuánto producto se utiliza en cada ocasión.

Aunque el formato de doble hoja suele ofrecer una mayor comodidad al tacto, el simple puede resultar una alternativa conveniente para determinados espacios y necesidades.

Qué diferencias hay entre el papel higiénico simple y el doble hoja

La principal diferencia está en la cantidad de capas que componen cada producto . El papel higiénico de hoja simple está fabricado con una única capa de papel tissue, por lo que tiene una textura más delgada y liviana.

Rollos de papel higiénico colocados en la pared del baño. Fuente: Shutterstock

Una de sus características es que permite incorporar más metros en un rollo del mismo tamaño, razón por la que suele utilizarse en baños públicos, empresas, industrias y otros espacios con dispensers.

Por su parte, el papel de doble hoja está compuesto por dos capas unidas mediante procesos de gofrado o laminado. Esta estructura permite obtener un producto más grueso, suave y resistente, que ofrece una mayor sensación de comodidad durante su utilización.

También existen diferencias en la absorción y el comportamiento frente a la humedad. El doble hoja suele absorber más líquido por cada tramo y resistir mejor el uso, mientras que el simple, por su menor espesor, puede requerir una mayor cantidad de papel para conseguir un resultado similar.

Cuál rinde más y qué papel higiénico conviene comprar

Aunque el papel higiénico simple suele tener más metros por rollo, eso no significa necesariamente que sea el que más rinde. Al ser más delgado, las personas pueden necesitar utilizar una mayor cantidad en cada ocasión, mientras que el doble hoja permite aprovechar su grosor y capacidad de absorción para reducir los tramos utilizados.

Un rollo de papel higiénico en el baño. FaustFoto

Según explica la fábrica de papel higiénico New Select, para determinar cuál conviene comprar es necesario considerar algo más que el precio final del paquete.

Entre los principales aspectos para comparar se encuentran el precio por metro, el consumo habitual de quienes utilizan el baño y la frecuencia con la que es necesario reponer los rollos.

¿El papel higiénico doble hoja es mejor que el simple?

No necesariamente el papel de tipo doble hoja es mejor porque si bien ofrece mayor suavidad, grosor y resistencia, el papel simple también tiene ventajas dependiendo del lugar donde se utilice.

Para los hogares donde se prioriza la comodidad y una mayor absorción, el doble hoja puede ser una alternativa adecuada. En cambio, para baños de alto tránsito, oficinas, comercios o espacios públicos, el simple puede resultar conveniente por su mayor cantidad de metros por rollo y su menor necesidad de reposición en determinados formatos.

En definitiva, la elección depende del uso, el presupuesto y las preferencias de cada persona, de modo tal que comparar el rendimiento y no solamente el precio permite encontrar la opción más conveniente para cada necesidad.