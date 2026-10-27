Pasaporte argentino y un avión rumbo a Italia en un mapa.

Italia es uno de los destinos europeos que más eligen los argentinos que quieren viajar al exterior, ya sea para conocer sus ciudades, visitar familiares o recorrer el país durante las vacaciones.

Sin embargo, antes de organizar el viaje, es importante conocer las condiciones de ingreso para quienes no tienen ciudadanía italiana y qué documentación deben preparar antes de salir de la Argentina.

Qué necesita un argentino para entrar a Italia sin la ciudadanía

Los ciudadanos argentinos que no poseen ciudadanía italiana pueden ingresar a Italia sin tramitar una visa para estadías de corta duración. Según la información del Consulado General de Italia en Buenos Aires, esta exención se aplica a permanencias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Una persona con el pasaporte argentino en el aeropuerto. IA Gemini

El principal documento que deben presentar es el pasaporte argentino y para que el ingreso sea válido, debe estar vigente, encontrarse en buenas condiciones y cumplir con los requisitos establecidos para viajar al espacio Schengen.

Además, el pasaporte debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida de ese territorio y no haber sido emitido hace más de diez años. Por eso, antes de viajar, conviene revisar tanto la fecha de vencimiento como la de emisión para comprobar que el documento cumpla con ambas condiciones.

Cuánto tiempo puede permanecer un argentino en Italia

Los argentinos que viajan sin visa pueden permanecer en Italia durante un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Este límite corresponde al espacio Schengen, por lo que los días pasados en otros países que integran esa área también deben contabilizarse.

La exención de visa está destinada a las estadías breves. Por eso, quienes tengan previsto permanecer en Italia durante más tiempo deben consultar qué autorización necesitan según el propósito del viaje.

No obstante, no alcanza con contar con un pasaporte válido si la intención es establecerse en el país, trabajar o realizar estudios que requieran una estadía prolongada. En esos casos, es necesario tramitar la visa correspondiente antes de viajar.

Qué visa necesita un argentino para vivir, trabajar o estudiar en Italia

El Consulado General de Italia en Buenos Aires es la autoridad competente en todo el territorio argentino para emitir visas a ciudadanos extranjeros que estén obligados a obtenerlas.

Existen dos categorías principales: las visas Schengen, destinadas a estadías de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, y las visas nacionales, que corresponden a permanencias de entre 91 y 365 días.

Estas últimas contemplan distintos motivos, como trabajo, estudio, razones religiosas o reunificación familiar y según la autorización obtenida, se deberá gestionar posteriormente la documentación de residencia que corresponda ante las autoridades italianas.