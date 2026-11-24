El especialista en consumo, Guillermo Oliveto, pasó por Cuentas Claras, por El Cronista Stream, y contó los pormenores de la lógica de los argentinos a la hora de hacer compras.

“Este año, de 20 sectores del consumo, tenés 17 que caen contra el año anterior; dos que mejoran levemente y uno que crece en serio, que es venta de motos, que está creciendo 40 por ciento”, expresó en primer término el especialista.

A la hora de hacer doble clic sobre las subas moderadas, Oliveto explicó que la llegada de turismo extranjero a la Argentina mejoró, así como las salidas de esparcimiento al cine. Sin embargo, estos índices contrastan con la caída por tercer año consecutivo de las otras variables .

“El consumo masivo está cayendo acumulado a septiembre a 2,7% con casi todas las categorías cayendo”, describió el analista, a la vez que pidió moderación al comparar estos guarismos con los del 2023, en un momento de la Argentina que él describe como “una ficción”.

Retomando el fenómeno de consumo, Oliveto describe que en algunos grupos familiares “se han olvidado de lo que son las primeras marcas” a la hora de llenar el changuito del supermercado: “La gente se acomoda, cede”.

“Volvió el rally de compras, volvió lo que se llama ‘una compra quirúrgica’, que es una decisión muy precisa en cada caso. Antes no pensaban nada en el ‘fingir demencia’; ahora piensan todo. Hoy el Excel volvió en las familias de clase media para arriba”, detalló y contó cómo repercute “el factor de identidad”, en la que entra en juego la imagen que muchas se crean con base en las redes sociales y la inteligencia artificial.

Hoy la discusión no pasa por bajar la inflación, sino por aumentar el nivel de consumo, según Oliveto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Hay recortes desde salir a comer afuera hasta no irse de vacaciones”, anticipó el especialista, quien describió que un tercio de la sociedad se ha convertido en “consumidores estoicos”. Asimismo, Oliveto ve en este proceso una decisión consciente del votante que eligió a Javier Milei como presidente, un candidato antisistema que hizo campaña con una motosierra.

En otro tramo de su disertación en El Cronista Stream, el experto en consumo analizó el fenómeno de agenda impuesto por el Presidente en torno a las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes: “Al fin de mes que yo tenía, imagino o deseo, no estoy llegando o me cuesta llegar”.

¿En qué se traduce este fenómeno coyuntural de la Argentina? “Hay que trabajar más o trabajar más gente en la familia. Si no le meto cuatro horitas de Uber, la cosa no cierra, porque la Argentina no tiene un problema de desempleo grave (7,8%), pero sí tiene un tema de pérdida de calidad del empleo”.

Como corolario de este fenómeno, Oliveto apuntó: “Hoy la discusión es si me alcanza o no me alcanza”.