El pueblo romano quedó anegado en 1963 durante la construcción de un embalse.

La construcción del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, cambió para siempre el paisaje de Extremadura y dejó bajo el agua los restos de una antigua ciudad romana. Se trata de Augustóbriga, identificada con la desaparecida localidad de Talavera la Vieja, que quedó anegada en 1963. Más de seis décadas después, sus vestigios arqueológicos todavía permiten reconstruir cómo era la vida en este asentamiento de la antigua Hispania.

La ciudad romana que quedó sumergida bajo un embalse todavía revela secretos del pasado. Las bajadas del nivel del agua permitieron a los especialistas acceder a estructuras que permanecían ocultas y documentar calles, edificios públicos, termas y restos de su sistema de abastecimiento. El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, participó en distintas campañas para estudiar y conservar este patrimonio histórico.

Augustóbriga: la antigua ciudad romana que desapareció bajo el embalse de Valdecañas

Augustóbriga fue una ciudad de la Lusitania romana situada junto al río Tajo, en el territorio que hoy ocupa la provincia de Cáceres. Con el paso de los siglos, sobre sus restos se desarrolló Talavera la Vieja, una localidad que mantuvo su emplazamiento hasta la construcción del embalse de Valdecañas.

La inundación del territorio en 1963 dejó bajo las aguas buena parte del antiguo núcleo urbano. Sin embargo, algunos de sus monumentos más famosos pudieron salvarse. Los templos conocidos como Los Mármoles y La Cilla fueron desmontados y trasladados a otro emplazamiento para evitar que desaparecieran bajo el pantano.

El templo de Los Mármoles se conserva en el término municipal de Bohonal de Ibor. Su estructura de granito mantiene parte de la fachada monumental, con cuatro columnas frontales y dos laterales. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931, antes de la inundación.

Según informó la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), que atribuye los datos al Ministerio de Cultura y al Patronato de Turismo de la Diputación de Cáceres, el antiguo asentamiento contaba con murallas, un foro central y edificios administrativos y religiosos.

Restos del muro de Augustóbriga. Wikimedia Commons/ Diego Delso

Las sequías dejaron al descubierto calles, termas y edificios de la ciudad romana

La bajada del nivel del embalse permitió que los arqueólogos retomaran el estudio de Augustóbriga con nuevas herramientas. En 2021, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y técnicos de la Junta de Extremadura realizaron trabajos de documentación, recuperación y conservación de diferentes elementos arqueológicos que habían quedado expuestos.

El Ministerio de Cultura también supervisó el yacimiento para registrar las estructuras romanas que aparecieron al descender el agua. Entre los trabajos desarrollados se incluyeron actuaciones sobre restos funerarios, construcciones antiguas y elementos hidráulicos.

Las investigaciones arqueológicas realizadas entre 2021 y 2022 permitieron reconstruir con mayor precisión la organización urbana de Augustóbriga. La ciudad ocupaba alrededor de 22 hectáreas y estaba protegida por una muralla. En su interior se distribuían calles, viviendas, edificios públicos y un foro, mientras que en el exterior se localizaron áreas funerarias y otras construcciones.

Los estudios también identificaron una red de alcantarillado, termas públicas y un acueducto. La documentación de estos elementos permitió ampliar el conocimiento sobre la infraestructura y la vida cotidiana de la antigua población.

Templo romano "Los Mármoles", originario del foro de Augustóbriga, ciudad romana que hoy yace bajo las aguas del embalse de Valdecañas en el río Tajo. Wikimedia Commons/ Wikichap33

Qué restos de Augustóbriga se pueden visitar y cuándo vuelve a emerger la ciudad

Aunque buena parte de Augustóbriga permanece bajo el embalse, todavía es posible conocer algunos de sus elementos monumentales. El principal vestigio conservado fuera del agua es el templo de Los Mármoles, situado en Bohonal de Ibor, donde se trasladaron sus estructuras para protegerlas de la inundación.

El antiguo emplazamiento de Talavera la Vieja, en cambio, depende del nivel del embalse. Cuando el agua desciende lo suficiente, quedan al descubierto restos arqueológicos que permiten observar parte de la ciudad desaparecida. Por este motivo, la posibilidad de contemplar sus estructuras originales varía según las condiciones del pantano y no está garantizada durante todo el año.

El Ministerio de Cultura también impulsó una primera campaña de prospección subacuática en diciembre de 2020. Coordinados por el IPCE, especialistas de la Universidad Complutense de Madrid y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática estudiaron Augustóbriga y su entorno mediante técnicas de batimetría, sonar y sondas multihaz.

Durante cuatro jornadas, el equipo examinó más de 23 kilómetros lineales del embalse para obtener una topografía tridimensional de los yacimientos.

Estas intervenciones forman parte de los esfuerzos por documentar y preservar un patrimonio que permanece parcialmente oculto bajo las aguas. Más de 60 años después de la inundación, Augustóbriga continúa ofreciendo información sobre el pasado romano de Extremadura.