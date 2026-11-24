La Argentina cuenta con sus primeros 500 egresados del secundario en “Operador en Inteligencia Artificial” - de un total de 20.000 en curso -, tras la finalización de la primera cohorte del trayecto formativo del programa EduTec, impulsado por la Dirección General de Escuelas del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en el marco de Mendoza Aumentada, una herramienta digital desarrollada por FlexFlix.

La iniciativa incorporó la inteligencia artificial a las escuelas secundarias con un enfoque centrado en el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, a partir de una arquitectura educativa que integra tecnología, contenidos curriculares y acompañamiento docente.

El cierre de esta primera etapa, que contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el Ministro de Educación, Cultura, infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, tuvo como protagonistas a los estudiantes y sus proyectos. Durante la jornada, se presentaron cinco propuestas finalistas para los Premios Operador IA 2026, una convocatoria destinada a reconocer los proyectos que desarrollaron los estudiantes junto a sus docentes durante la formación, tanto individuales como grupales.

Cada equipo contó con tres minutos para exponer su proyecto ante un jurado integrado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el fundador de FlexFlix, Prof. Pablo Aristizábal; Eduardo Laens, especialista que validó los contenidos del programa; y la directora de Educación Secundaria de la provincia, Prof. Cecilia Páez.

La evaluación contempló no solo la aplicación de herramientas tecnológicas, sino también la capacidad de los estudiantes para identificar problemas, desarrollar pensamiento crítico y construir soluciones vinculadas con su entorno . Se valoró especialmente cómo integraron los conocimientos adquiridos sobre inteligencia artificial y automatización en propuestas concretas.

“La incorporación de inteligencia artificial en las escuelas tiene que estar acompañada por una intervención pedagógica que permita a los estudiantes aprender más y mejor. Nuestro objetivo es generar ciudadanía digital, fortalecer las capacidades de los jóvenes y prepararlos para los desafíos del mundo laboral, sin perder de vista el rol fundamental de los docentes en ese proceso”, destacó Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza.

Por su parte, Pablo Aristizábal, fundador de FlexFlix, destacó la importancia de que la incorporación de inteligencia artificial a la educación esté acompañada por una mirada pedagógica: “El desafío no es solamente enseñar a utilizar inteligencia artificial, sino formar personas capaces de pensar, decidir y crear con ella. Esto requiere avanzar hacia una verdadera gobernanza cognitiva y soberanía pedagógica, donde docentes y estudiantes mantengan el criterio y la autonomía sobre los procesos de aprendizaje. La tecnología debe ampliar las capacidades humanas, no reemplazar el pensamiento. Por eso, nuestra premisa es pensar primero, IA después”.