En el pequeño municipio de Tamariz de Campos, situado en la provincia de Valladolid, un antiguo edificio que durante siglos tuvo diferentes usos conserva importantes testimonios de la arquitectura medieval castellana.

Su apariencia discreta y las transformaciones que experimentó con el paso del tiempo contribuyeron a que su relevancia histórica permaneciera prácticamente desconocida.

Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Archivo Español de Arte, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizó las características de esta construcción y destacó el descubrimiento de dos ventanas medievales de yesería que permanecían ocultas bajo el revestimiento de uno de sus muros.

La investigación, elaborada por Luis Araus Ballesteros, del Museo de Burgos, permitió identificar elementos arquitectónicos que reflejan la convivencia de diferentes tradiciones artísticas en la Castilla medieval.

Cómo descubrieron las dos ventanas medievales ocultas en el palacio de Valladolid

El edificio, conocido como el Palacio de Tamariz de Campos, se encuentra cerca de la iglesia de San Pedro, a unos 12 kilómetros de Medina de Rioseco. Durante buena parte de su historia moderna fue utilizado como panera, es decir, como espacio destinado al almacenamiento de grano. Su estructura está construida principalmente con tapial, una técnica tradicional que utiliza tierra compactada para levantar muros.

Tamariz de Campos, situado en la provincia de Valladolid Museo de Burgos

El descubrimiento de las ventanas estuvo relacionado con el deterioro del inmueble. Los daños en la cubierta permitieron la entrada de agua de lluvia, que provocó el desprendimiento de parte del revestimiento de las paredes. Como consecuencia, en 2018 quedó al descubierto una primera ventana medieval, mientras que posteriormente apareció una segunda estructura de características similares.

Ambas ventanas presentan arcos polilobulados, pequeñas columnas y elementos decorativos elaborados en yeso. Según la investigación, una de ellas posee arcos de nueve lóbulos y la otra de siete. Estas características, junto con una monumental portada de piedra de arco apuntado, convierten al conjunto en un ejemplo singular de la arquitectura civil medieval.

El estudio destaca que la combinación de elementos propios del gótico europeo y de la tradición artística de al-Ándalus constituye uno de los principales valores históricos del inmueble. Su análisis permite conocer mejor las influencias culturales que estuvieron presentes en la arquitectura castellana durante la Edad Media.

Cuántos años tiene el Palacio de Tamariz de Campos y por qué es importante conservarlo

La investigación sitúa la construcción principal del edificio, de manera aproximada, en la segunda mitad del siglo XIII, posiblemente hacia su tercer cuarto. Esta hipótesis se apoya en el análisis de sus características arquitectónicas y en la comparación con otras construcciones medievales, aunque la documentación conservada dificulta establecer una fecha exacta.

Sus dimensiones son aproximadamente 2,3 m. de luz y 3,5 m. de altura en su parte más alta. Presenta dos columnas, una a cada lado con capiteles de hojas esquemáticas y bolas en las esquinas. Museo de Burgos

El investigador también estudió la relación del inmueble con los principales linajes nobiliarios que ejercieron su influencia sobre Tamariz de Campos durante los siglos XIII y XIV. Entre ellos destaca la Casa de Lara, cuyos miembros poseyeron importantes propiedades en la localidad y pudieron estar vinculados con la construcción del palacio. Esta atribución constituye una hipótesis histórica que requiere nuevas investigaciones.

La importancia del edificio también está relacionada con su estado de conservación. El inmueble sufrió un deterioro progresivo durante las últimas décadas y llegó a encontrarse en riesgo de desaparición. De hecho, su situación fue objeto de debate en las Cortes de Castilla y León, donde en 2024 se abordó su vulnerabilidad patrimonial y la necesidad de protegerlo.

El trabajo publicado en 2026 subraya que el valor histórico del palacio reside en el conjunto de la construcción, más allá de las dos ventanas descubiertas. La conservación de sus muros, su portada y sus elementos decorativos permitiría preservar uno de los escasos testimonios de este tipo de arquitectura civil medieval en el centro de la meseta norte.