cuando se construyo el monasterio de santa maria de oseira La construcción del Monasterio de Santa María la Real de Oseira comenzó en el año 1137. Cronología principal • 1137: Fundación inicial del monasterio (donación de tierras por el rey Alfonso VII). • 1141: Se incorpora oficialmente a la Orden del Císter. • Siglos XII - XIII (1200-1239): Se construye el gran templo monástico de estilo románico de transición y gótico ojival (consagrado en 1239). • Siglo XV: Construcción de la famosa sala capitular (conocida como la «sala de las palmeras»). • Siglo XVI y posteriores: Tras un incendio en 1552 y su unión a la Congregación Cisterciense de Castilla, se realizaron importantes ampliaciones y renovaciones (incluyendo los claustros y dependencias modernas). • 1929 - 1990: Regreso de la comunidad monástica y un largo proceso de restauración integral tras años de abandono por la desamortización. Si te interesa, puedo contarte más sobre sus tres claustros o cómo visitar el monasterio en la provincia de Ourense. ¿Qué te gustaría saber? • Monestirs Santa María de Oseira * Loc: San Cristovo de Cea, Orense * Ord: Cistercians (orig. Benedictine) * Timeline: * 1137: Land donated by Alfonso VII * 1141/m... • Wikipedia Monasterio de Santa María la Real (Osera) - Wikipedia, la enciclopedia libre * Entidad: Monasterio de Santa María la Real de Osera (Oseira, San Cristóbal de Cea, Orense, Galicia, España). * Orden: Trapense / • Arteguias MONASTERIO DE OSEIRA - Arteguias Los claustros. La anexión de Oseira a la Congregación de Castilla y un gran incendio ocurrido en 1551 obligaron a una profunda ren... Mostrar todo resumido parrafo El Monasterio de Santa María la Real de Oseira se comenzó a construir en el año 1137 en Ourense tras una donación del rey Alfonso VII.

En la provincia gallega de Ourense se encuentra Oseira, una pequeña localidad que alberga un monasterio de casi 900 años de historia, considerado uno de los principales exponentes de la arquitectura cisterciense en España.

Uno de sus principales atractivos es el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, un conjunto monumental que se originó en el siglo XII y que conserva elementos arquitectónicos construidos a lo largo de distintas etapas históricas.

Además, Oseira fue incorporada en 2026 a la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España , junto con Alpuente (Valencia), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense).

Oseira es una pequeña localidad y parroquia situada en el norte de la provincia de Ourense, en la comunidad autónoma de Galicia. Wikimedia Commons

La historia del monasterio de casi 900 años que se encuentra en Galicia

El Monasterio de Santa María la Real de Oseira comenzó su historia en 1137, cuando un pequeño grupo de monjes se estableció en el enclave de la provincia de Ourense para desarrollar una vida religiosa.

En este sentido, la comunidad se incorporó a la orden del Císter en 1141, bajo la dependencia de la abadía francesa de Claraval.

A pesar de que en sus comienzos las instalaciones eran modestas, las donaciones y las adquisiciones realizadas por los monjes permitieron que se ampliara el conjunto monasterio de forma progresiva.

Asimismo, la iglesia principal fue construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII y se convirtió en una de las construcciones religiosas más importantes de la orden cisterciense en España.

No obstante, el monasterio también atravesó periodos de decadencia y abandono. Uno de ellos fue en 1835, cuando los monjes abandonaron las instalaciones como consecuencia de su desamortización.

Posteriormente, una comunidad religiosa regresó al monasterio y comenzó un proceso de restauración que buscó recuperar las estructuras que habían estado deterioradas durante décadas.

Qué se puede visitar en el Monasterio de Santa María de Oseira

La arquitectura de Oseira constituye uno de los principales atractivos de la localidad, que aúna elementos románicos, góticos, renacentistas y barrocos, como consecuencia de las diferentes ampliaciones realizadas a lo largo de su historia.

Incluso, el portal de Turismo de España explica que el complejo es conocido como “El Escorial gallego” debido a sus dimensiones y su importancia monumental.

La Iglesia es una de las partes más destacadas del conjunto, mientras que los claustros permiten apreciar las distintas etapas de construcción del monasterio.

Entre los espacios de estilo renacentista sobresalen la sacristía, la Escalera de los Obispos y el patio de los Pináculos. En cambio, los patios de los Caballeros y de los Medallones, junto con la Gran Escalera de Honor, presentan elementos barrocos.

En la misma línea, el valor histórico y arquitectónico del monasterio recibió reconocimientos internacionales variados. En 1989, la restauración impulsada por los monjes fue distinguida con el premio Europa Nostra, que reconoce iniciativas vinculadas con la conservación del patrimonio cultural europeo.

Cómo visitar Oseira y su monasterio

Oseira pertenece al municipio de San Cristovo de Cea, en la provincia de Ourense, y se encuentra aproximadamente a 34 kilómetros de la capital provincial, en un entorno rural rodeado de montañas y vegetación.

El monasterio puede visitarse mediante recorridos guiados, que permiten conocer sus principales espacios históricos y arquitectónicos. Según la información oficial del recinto, no se permiten las visitas turísticas por libre.

El monasterio puede visitarse mediante recorridos guiados. Wikimedia Commons

Desde el 25 de octubre de 2026 , los horarios establecidos son los siguientes:

De lunes a sábado: visitas a las 10:30, 12:00, 16:00 y 17:30 horas.

Domingos: visitas a las 12:45, 16:00 y 17:30 horas, con posibles modificaciones en fiestas religiosas.

Precio de entrada: 4 euros por persona y 2,50 euros para grupos de más de 25 visitantes con reserva previa. Los menores de nueve años pueden acceder gratuitamente.