En la provincia gallega de Ourense se encuentra Oseira, una pequeña localidad que alberga un monasterio de casi 900 años de historia, considerado uno de los principales exponentes de la arquitectura cisterciense en España.
Uno de sus principales atractivos es el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, un conjunto monumental que se originó en el siglo XII y que conserva elementos arquitectónicos construidos a lo largo de distintas etapas históricas.
Además, Oseira fue incorporada en 2026 a la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, junto con Alpuente (Valencia), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense).
La historia del monasterio de casi 900 años que se encuentra en Galicia
El Monasterio de Santa María la Real de Oseira comenzó su historia en 1137, cuando un pequeño grupo de monjes se estableció en el enclave de la provincia de Ourense para desarrollar una vida religiosa.
En este sentido, la comunidad se incorporó a la orden del Císter en 1141, bajo la dependencia de la abadía francesa de Claraval.
A pesar de que en sus comienzos las instalaciones eran modestas, las donaciones y las adquisiciones realizadas por los monjes permitieron que se ampliara el conjunto monasterio de forma progresiva.
Asimismo, la iglesia principal fue construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII y se convirtió en una de las construcciones religiosas más importantes de la orden cisterciense en España.
No obstante, el monasterio también atravesó periodos de decadencia y abandono. Uno de ellos fue en 1835, cuando los monjes abandonaron las instalaciones como consecuencia de su desamortización.
Posteriormente, una comunidad religiosa regresó al monasterio y comenzó un proceso de restauración que buscó recuperar las estructuras que habían estado deterioradas durante décadas.
Qué se puede visitar en el Monasterio de Santa María de Oseira
La arquitectura de Oseira constituye uno de los principales atractivos de la localidad, que aúna elementos románicos, góticos, renacentistas y barrocos, como consecuencia de las diferentes ampliaciones realizadas a lo largo de su historia.
Incluso, el portal de Turismo de España explica que el complejo es conocido como “El Escorial gallego” debido a sus dimensiones y su importancia monumental.
La Iglesia es una de las partes más destacadas del conjunto, mientras que los claustros permiten apreciar las distintas etapas de construcción del monasterio.
Entre los espacios de estilo renacentista sobresalen la sacristía, la Escalera de los Obispos y el patio de los Pináculos. En cambio, los patios de los Caballeros y de los Medallones, junto con la Gran Escalera de Honor, presentan elementos barrocos.
En la misma línea, el valor histórico y arquitectónico del monasterio recibió reconocimientos internacionales variados. En 1989, la restauración impulsada por los monjes fue distinguida con el premio Europa Nostra, que reconoce iniciativas vinculadas con la conservación del patrimonio cultural europeo.
Cómo visitar Oseira y su monasterio
Oseira pertenece al municipio de San Cristovo de Cea, en la provincia de Ourense, y se encuentra aproximadamente a 34 kilómetros de la capital provincial, en un entorno rural rodeado de montañas y vegetación.
El monasterio puede visitarse mediante recorridos guiados, que permiten conocer sus principales espacios históricos y arquitectónicos. Según la información oficial del recinto, no se permiten las visitas turísticas por libre.
Desde el 25 de octubre de 2026, los horarios establecidos son los siguientes:
- De lunes a sábado: visitas a las 10:30, 12:00, 16:00 y 17:30 horas.
- Domingos: visitas a las 12:45, 16:00 y 17:30 horas, con posibles modificaciones en fiestas religiosas.
- Precio de entrada: 4 euros por persona y 2,50 euros para grupos de más de 25 visitantes con reserva previa. Los menores de nueve años pueden acceder gratuitamente.
Las visitas tienen una duración aproximada de 45 minutos y deben realizarse respetando las normas establecidas por la comunidad religiosa. Por tanto, Ourense reúne casi nueve siglos de historia religiosa y arquitectónica, patrimonio que contribuyó a que se lo reconociera como uno de los pueblos más bonitos de España en 2026.