El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para Misiones por fuertes tormentas que podrían generar complicaciones en distintas localidades de la provincia durante este miércoles 18 de noviembre.

El aviso forma parte del Sistema de Alerta Temprana del organismo y advierte sobre el riesgo del avance de las condiciones para la población, los bienes y el ambiente.

Alerta naranja en Misiones: dónde se esperan tormentas severas este miércoles 18 de noviembre

El SMN anticipó que las zonas alcanzadas por el nivel naranja podrían registrar tormentas fuertes y/o severas durante el período de vigencia de la advertencia.

18 NOV | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 70-120 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90km/h 🧊 Granizo de diversos tamaños 🟨 30-70 mm 🟨 15-40 mm (Sectores de Mendoza) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/X1QjXwoVka — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 18, 2026

Entre las localidades y departamentos comprendidos se encuentran:

Eldorado e Iguazú.

General Manuel Belgrano y Montecarlo.

Guaraní y San Pedro.

Candelaria y Capital.

Libertador General San Martín y San Ignacio.

25 de Mayo y Apóstoles.

Cainguás y Concepción.

Leandro N. Alem, Oberá y San Javier.

La advertencia comprende sectores de estos departamentos y localidades, por lo que es importante consultar el mapa de alertas para identificar las áreas específicas alcanzadas y los horarios de vigencia.

Se esperan lluvias de hasta 120 mm, granizo y ráfagas de viento superiores a 90 km/h

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

De acuerdo con el pronóstico oficial, el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de

Las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora, con capacidad para provocar la caída de ramas, árboles y objetos que se encuentren sueltos en espacios exteriores.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo estima valores acumulados de entre 70 y 120 milímetros durante todo el período de alerta. Sin embargo, los registros podrían superar ese rango en forma puntual.

Este volumen de agua puede generar complicaciones en zonas vulnerables a las inundaciones, en especial cuando las lluvias se concentran en períodos breves.

Qué significa una alerta naranja por tormentas y cuáles son las recomendaciones del SMN

El nivel naranja del Sistema de Alerta Temprana significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Por eso, el organismo recomienda tomar medidas preventivas y mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

Estas son las recomendaciones el Servicio Meteorológico Nacional ante la alerta naranja de este miércoles: