En esta noticia Una bilateral entre EE.UU. y China

En un gesto protocolario más cálido de lo habitual, el presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, a los pies de la escalera del Air Force One a su llegada a Shenzhen (China), para posteriormente abrazarlo.

Xi esperó a los pies de la escalinata del avión que traía a Trump desde Filipinas, lo saludó y llegó a abrazarlo, escenificando una cercanía poco habitual, después de que el mandatario estadounidense haya insistido en llamarlo “amigo” y esta sea la tercera vez que se ven en persona este año.

A finales de septiembre, Trump había recibido a Xi a los pies de la escalinata del avión al inicio de su visita de Estado a EE.UU. En la llegada de Trump a Pekín, en la cumbre de mayo, fue el vicepresidente Han Zheng el que encabezó el acto de bienvenida a los pies del Air Force One.

Xi Jinping recibe a Donald Trump en China Fuente: EFE

Según la agencia de noticias china Xinhua, Xi quiso devolver el gesto de septiembre.

“China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”, aseguró el mandatario chino, quien confió en poder tener con Trump “profundos intercambios de ideas en los principales temas que conciernen a las relaciones China-Estados Unidos”.

Trump se mostró agradecido a Xi por recibirle en el aeropuerto y dijo que espera que la visita sirva para avanzar en las relaciones bilaterales y que sea un éxito, según Xinhua.

Xi no ha ido personalmente a recibir a ninguno de los más de 15 mandatarios que han viajado a Shenzhen estos días para participar en la cumbre de líderes de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC) que dará comienzo esta noche con una cena de gala.

En las relaciones entre Estados Unidos y China este tipo de gestos protocolarios y de organización son analizados cuidadosamente y sirven para medir la temperatura del acercamiento entre ambos líderes.

Trump llegó esta tarde para participar mañana en la reunión plenaria de la APEC y celebrar una reunión bilateral con Xi, en un resort de lujo en la capital tecnológica china.

Los honores en la llegada de hoy contaron con los ya habituales cánticos de jóvenes chinos, guardia militar de gala y alfombra roja, así como un sobrevuelo de aviones militares.

El presidente de los Estados Unidos durante su paso por la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Fuente: EFE

Una bilateral entre EE.UU. y China

La reunión bilateral con China el jueves estará marcada por las recientes medidas de Washington para limitar aún más el acceso de empresas chinas a chips avanzados estadounidenses o de sus aliados más cercanos como Taiwán o Corea del Sur en el estratégico desarrollo de inteligencia artificial.

Trump podría insistir en la necesidad de normalizar las exportaciones chinas de tierras raras y aumentar las importaciones de productos agrícolas estadounidenses como vía para consolidar la tregua comercial con Pekín.

En otro giro en estas históricas 48 horas en Shenzhen, Trump y Xi mantendrán un encuentro trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó hoy a la ciudad meridional china