Histórico fallo en Chile: le sacaron la herencia por no cuidar a su mamá con Alzheimer.

Una resolución judicial sin precedentes en Chile dejó a tres hermanos de la región de Antofagasta fuera de la herencia de su propia madre. La Corte Suprema ratificó que los hombres no podían recibir los bienes de Elsa del Rosario Hormazábal Pérez debido a la falta de atención y acompañamiento durante el deterioro de su salud por el Alzheimer.

La historia se remonta a 2014, cuando la mujer tenía 79 años y comenzó a necesitar asistencia permanente. En ese momento, sus hijos dejaron de mantener contacto con ella, mientras que su nieta Yanina Segura asumió las responsabilidades cotidianas de cuidado.

La joven había crecido junto a su abuela después de perder a su madre y decidió acompañarla durante el avance de la enfermedad, una situación que posteriormente se convirtió en el eje de una disputa por la herencia familiar.

Por qué la Justicia decidió excluir a los hijos de la sucesión

Antes de llegar al máximo tribunal chileno, el conflicto ya había tenido consecuencias judiciales. En 2021, un Juzgado de Familia responsabilizó a los tres hombres por violencia intrafamiliar, al considerar que habían incumplido sus obligaciones de asistencia hacia su madre. Como parte de aquella resolución, recibieron multas y quedaron obligados a aportar una cuota alimentaria, pero tampoco cumplieron regularmente con esos pagos.

Sus hijos fueron sancionados por la falta de atención y acompañamiento durante el deterioro de su salud por el Alzheimer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Elsa falleció en diciembre de 2022, después de atravesar un cuadro de demencia y postración que terminó acompañado de un paro respiratorio. Dos años más tarde, su nieta inició una acción judicial para evitar que sus tíos accedieran al patrimonio de la mujer. Los jueces consideraron que el comportamiento de los hermanos justificaba aplicar la figura de indignidad para suceder, una medida que impide recibir una herencia por determinadas conductas contra el fallecido.

El fallo definitivo de la Corte Suprema de Chile

El reclamo avanzó por distintas instancias hasta llegar a la Primera Sala de la Corte Suprema, que confirmó la exclusión de Alex Mario Segura Hormazábal, Mario Eugenio Segura Hormazábal y Sergio Enrique Segura Hormazábal. De esta manera, quedó ratificada la decisión que había adoptado inicialmente el tribunal y posteriormente había respaldado la Corte de Apelaciones de Antofagasta en 2025.

La resolución tuvo una importante repercusión pública por el reconocimiento judicial de la responsabilidad de los hijos frente al abandono de su madre. Los representantes legales de Yanina destacaron el significado personal de la sentencia para una mujer que hoy tiene 31 años y que asumió una tarea que sus familiares rechazaron. Para ella, el pronunciamiento representa un reconocimiento al cuidado de su abuela y a su compromiso durante los años más difíciles de la enfermedad.