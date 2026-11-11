El proyecto C20+ de Collahuasi incluye plantas e infraestructura para impulsar 1.100 L/s y reducir el uso de agua continental.

En el norte de Chile, una megaobra de ingeniería busca transportar agua desde el océano Pacífico hasta una mina situada en plena cordillera de los Andes. El proyecto de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi contempla un sistema de tuberías ya finalizado de aproximadamente 195 kilómetros que conecta la costa con las instalaciones mineras de Ujina, a 4,400 metros de altura.

A su vez, la infraestructura incluye cinco estaciones de bombeo y forma parte de una iniciativa que busca reducir el consumo de agua continental en una de las regiones más áridas del planeta. Mientras que la planta desalinizadora todavía sigue sin terminar.

¿Cómo funciona el sistema que transporta agua desde el océano hasta los Andes?

El recorrido comienza en Puerto Patache, en la Región de Tarapacá, donde se proyectó instalar una planta desalinizadora con capacidad para producir 1,050 litros por segundo.

Según información oficial de Techint, mediante un proceso de ósmosis inversa, el agua de mar se somete a un tratamiento que separa las sales y permite obtener agua apta para uso industrial. Después, el recurso se impulsa por un ducto de aproximadamente 195 kilómetros hasta Ujina, donde se encuentran las operaciones mineras.

Para superar el desnivel entre la costa y la cordillera, la infraestructura incorpora cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia con capacidad de almacenamiento de unos 49,000 metros cúbicos. También contempla una turbina Pelton para recuperar parte de la energía hidráulica del recorrido. De acuerdo a datos sobre el proyecto C20+, el sistema de transporte fue diseñado para impulsar alrededor de 1,100 litros por segundo.

¿Por qué construyeron una obra de estas dimensiones?

La iniciativa forma parte del proyecto C20+, una inversión de aproximadamente 3,200 millones de dólares destinada a mejorar la capacidad productiva y garantizar la continuidad de las operaciones de Collahuasi durante las próximas dos décadas.

Uno de sus principales objetivos es reducir el consumo de agua continental, es decir, la que proviene de fuentes como ríos y acuíferos. En ese sentido, la minera ya obtiene cerca del 80% del agua que necesita mediante procesos de reutilización y recirculación, según información publicada por la propia compañía. La incorporación de agua desalinizada busca complementar ese abastecimiento y disminuir la presión sobre los recursos hídricos de la región.

Una megaobra transporta agua desalinizada a 4.400 m de altura en los Andes mediante un acueducto de 195 km para la minería. Shutterstock

¿La megaobra ya está terminada y funciona?

La construcción del sistema de impulsión comenzó en 2021 y Techint informó en abril de 2026 que había finalizado las obras del acueducto y las estaciones de bombeo. Durante una etapa anterior, la empresa también había informado que transportaba agua entre estaciones, aunque todavía faltaba completar el recorrido hasta la mina.

Sin embargo, esto no significa que el proyecto C20+ esté funcionando a plena capacidad. La planta desalinizadora debe considerarse por separado, ya que su construcción y operación quedaron condicionadas por cuestionamientos ambientales y judiciales, según informó Reuters.

¿Qué pasó con el proyecto y por qué intervino la Justicia?

La iniciativa enfrentó cuestionamientos de organizaciones indígenas y comunidades costeras por sus posibles efectos sobre el ecosistema marino. Entre las preocupaciones se encuentran la captación de agua del océano y la descarga de salmuera, un residuo concentrado en sales que se genera durante la desalación.

El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió una reclamación presentada por asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y anuló la autorización ambiental favorable del proyecto. Además, ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizar un nuevo análisis de las observaciones relacionadas con las comunidades y los impactos sobre el medio marino.

La revisión continuó durante noviembre: el expediente ambiental registra que Collahuasi presentó una Adenda Excepcional el 30 de octubre y que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura emitió un pronunciamiento conforme sobre ese documento el 9 de noviembre de 2026. Esto representa un avance en la evaluación, pero no equivale a una nueva aprobación ambiental definitiva ni confirma que la planta desalinizadora haya comenzado a operar.