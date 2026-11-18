UBS elevó sus pronósticos para el tipo de cambio en México y anticipa un peso mexicano más débil frente al dólar durante 2027.

UBS elevó sus pronósticos para el tipo de cambio en México y anticipa un peso mexicano más débil frente al dólar durante 2027, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la divisa estadounidense, el menor atractivo de las tasas de interés locales y una mayor exposición de las monedas emergentes a los episodios de aversión al riesgo.

Gabriela Soni, Directora de Estrategia de Inversión en UBS México, y Alejo Czerwonko, Director de Inversiones para Mercados Emergentes en UBS GWM, anunciaron un ajuste a la previsión para el dólar a MXN$18.4 para marzo de 2027, desde los MXN$17.4 estimados anteriormente. Para junio y septiembre del mismo año elevó su pronóstico a MXN$18.2 por dólar, frente a los MXN$17.2 previos. Además, incorporó una nueva estimación de MXN$18 por dólar para diciembre de 2027.

De acuerdo con el análisis de UBS, el ciclo de relajamiento monetario de Banco de México (Banxico), que acumula recortes por 500 puntos base, redujo la ventaja de rendimiento de la moneda mexicana y, con ello, uno de sus principales soportes frente al dólar.

Los analistas explican que esta menor ventaja de tasas deja al peso más expuesto a episodios de volatilidad internacional, particularmente ante un entorno externo menos favorable y un discurso acomodaticio por parte del banco central mexicano.

En noviembre, Banxico redujo su tasa de referencia a 6.25%. Aunque UBS no descarta un recorte adicional de 25 puntos base durante 2027, que llevaría la tasa a 6%, considera que el mensaje del banco central de mantener las tasas sin cambios durante un periodo prolongado apunta a una pausa en el ciclo de relajamiento monetario.

Para que ocurra un nuevo recorte, UBS señala que sería necesario observar una nueva desaceleración de la inflación subyacente, expectativas inflacionarias ancladas y un peso relativamente estable.

Fed y fortaleza del dólar presionan al peso mexicano

Para UBS el reciente fortalecimiento del dólar es otro de los catalizadores de su anuncio. Lo anterior debido a la resiliencia de los datos económicos de EE.UU., el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un ajuste de las expectativas del mercado hacia una postura más restrictiva de la Reserva Federal (Fed).

La institución considera que este repunte del dólar luce cada vez más extendido y que existe un margen limitado para nuevas revisiones al alza en las expectativas de tasas de interés de la Fed. Por ello, anticipa que la divisa estadounidense podría retomar una trayectoria de debilidad en el mediano plazo, aunque los datos económicos sólidos todavía podrían darle impulso en el corto plazo.

Peso mexicano con espacio para depreciación limitada

A nivel local, UBS señaló el papel de la inflación como un elemento de cautela. Durante octubre, la inflación general aumentó a 3.75%, desde 3.46% en septiembre, mientras que la subyacente avanzó a 3.80%, frente a 3.75% del mes previo.

La institución señaló que el incremento estuvo impulsado principalmente por los precios de los alimentos frescos y la energía, incluido el gas doméstico y el retiro de los subsidios eléctricos. Aunque las presiones siguen concentradas en algunos productos y todavía no reflejan un proceso inflacionario generalizado, un deterioro de los indicadores subyacentes podría elevar la cautela de Banxico.

Pese al ajuste en sus pronósticos, UBS considera que el espacio para una depreciación adicional del peso mexicano es limitado, debido a la solidez de los fundamentos externos y a un posicionamiento de mercado más depurado.

La firma también identifica factores que podrían favorecer a la moneda mexicana, entre ellos un entorno internacional con mayor apetito por el riesgo, la búsqueda de rendimientos mediante operaciones de carry trade y señales positivas de EE.UU. hacia los inversionistas.

En el frente comercial, UBS considera que las conversaciones sobre el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) mantienen un tono constructivo, pese a las señales mixtas en materia arancelaria.

La institución ve posibilidades de alcanzar un acuerdo provisional hacia finales de 2026 o principios de 2027, que podría reducir los aranceles actuales sobre automóviles, acero y aluminio a cambio de concesiones de México, como limitar los transbordos de mercancías procedentes de terceros países.

Sin embargo, una desaceleración significativa de la economía estadounidense o nuevas disputas comerciales bajo el T-MEC representarían riesgos para el peso.