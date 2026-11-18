Los pasajeros habituales de la línea Mitre deberán prever alternativas de viaje durante el próximo fin de semana largo de noviembre.

Los pasajeros habituales de la línea Mitre deberán prever alternativas de viaje durante el próximo fin de semana largo de noviembre debido a un cronograma especial de mantenimiento ferroviario.

Según informó oficialmente Trenes Argentinos, se llevarán a cabo obras de renovación de vías que obligarán a suspender por completo el servicio del ramal Retiro - Tigre y a limitar el recorrido de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.

Qué días será y cómo circularán cada uno de los ramales durante la operación ferroviaria

Las restricciones en la operación ferroviaria regirán durante tres jornadas consecutivas (sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre) aprovechando la menor demanda del fin de semana largo para ejecutar tareas de envergadura que exceden las ventanas nocturnas habituales.

De acuerdo con el esquema dispuesto por la empresa estatal, el servicio funcionará de la siguiente manera:

Ramal Retiro - Tigre: permanecerá totalmente interrumpido durante las tres jornadas, sin circulación de formaciones entre ambas cabeceras.

Ramal José León Suárez: prestará un servicio limitado únicamente entre las estaciones Belgrano R y José León Suárez, sin llegar ni partir desde la terminal de Retiro.

Ramal Bartolomé Mitre: operará con recorrido reducido entre Belgrano R y Bartolomé Mitre, quedando también sin conexión directa hacia Retiro.

Las restricciones en la operación ferroviaria regirán durante tres jornadas consecutivas aprovechando la menor demanda del fin de semana largo.

Qué obras realizará Trenes Argentinos durante el corte del servicio

Según precisaron desde la operadora ferroviaria estatal, el objetivo central de este operativo es incrementar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio mediante el recambio de enlaces de vía, dispositivos clave que permiten a las formaciones cambiar de carril de manera segura.

Durante los tres días de interrupción se intervendrán dos sectores estratégicos de la traza:

Acceso a la estación Martínez: se procederá al recambio del enlace norte y a la refacción de la alcantarilla ubicada en la calle Laprida.

Acceso a la estación Tigre: se ejecutará la renovación completa del enlace de vía de ingreso a la terminal.

Cuál es el estado actual de las obras en el ramal Tigre

Desde Trenes Argentinos destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan estructural que ya registra un avance superior al 80% en el ramal Tigre, habiéndose renovado hasta la fecha cerca de 3 6 kilómetros de vías y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel encargado de suministrar energía a las formaciones.

No obstante, la compañía advirtió que resulta urgente dar continuidad a los trabajos porque aún persisten tramos con rieles y durmientes muy deteriorados que superan los 40 años de antigüedad.

Esta situación obliga actualmente a los trenes a circular a velocidad precautoria en diversos sectores, generando demoras y cancelaciones que buscan erradicarse definitivamente con la finalización de la obra.