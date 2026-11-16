Las tres economías también buscarán fortalecer sus relaciones con países como India, Japón, Indonesia y Vietnam.

México, junto con Chile y Perú, participarán en la próxima cumbre de líderes de APEC, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. Los tres países latinoamericanos que forman parte del foro buscarán ampliar sus vínculos comerciales con Asia mientras mantienen sus relaciones con Estados Unidos.

El encuentro estará marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, dos de las principales economías del mundo. Para México, Chile y Perú, el desafío será mantener el acceso a ambos mercados y, al mismo tiempo, encontrar nuevas oportunidades comerciales dentro de la región Asia-Pacífico.

Las tres economías también buscarán fortalecer sus relaciones con países como India, Japón, Indonesia y Vietnam. En conjunto, México, Chile y Perú representan más del 40 % del PIB de América Latina y consideran a APEC un espacio estratégico para diversificar sus socios comerciales.

México, Chile y Perú buscan fortalecer sus vínculos con Asia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participará en la cumbre en su primer viaje a China desde que asumió la Presidencia en 2024. Además, tiene prevista una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en un momento marcado por la revisión del T-MEC.

México también será anfitrión de APEC en 2028, una de las razones por las que el encuentro de Shenzhen adquiere especial importancia para el Gobierno. La delegación mexicana buscará impulsar el comercio y la inversión y reducir las tensiones que afectan al intercambio internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participará en la cumbre en su primer viaje a China desde que asumió la Presidencia en 2024.

Chile estará representado por el presidente José Antonio Kast, quien participará por primera vez en este foro desde su llegada al poder. El país considera a APEC una plataforma clave para profundizar sus relaciones comerciales con Asia-Pacífico.

La estrategia chilena busca mantener un equilibrio entre China y Estados Unidos. China es su principal socio comercial, mientras que Estados Unidos representa su mayor fuente de inversión extranjera. Por eso, Santiago plantea una posición basada en la apertura comercial, el multilateralismo y la cooperación.

APEC: Perú busca nuevos mercados mientras México y Chile diversifican

Para Perú, APEC representa una oportunidad para ampliar sus mercados y aumentar el intercambio comercial con las 21 economías que integran el foro. Estas economías concentran alrededor del 67% del comercio exterior peruano, con China y Estados Unidos entre sus principales socios.

La delegación peruana estará previsiblemente encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, cuyo viaje debe contar con autorización del Senado. Entre sus actividades previstas figura una reunión con Xi Jinping para abordar, entre otros asuntos, el impacto del fenómeno climático de El Niño.

Fujimori también tiene previsto reunirse con representantes de Vietnam y Hong Kong, además de participar en un encuentro empresarial organizado por la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC.

Los tres países latinoamericanos llegan a la cumbre con intereses diferentes, pero comparten un objetivo: ampliar sus relaciones comerciales con Asia sin romper sus vínculos con Estados Unidos. La participación también permitirá discutir asuntos como digitalización, innovación, comercio inclusivo y desarrollo sostenible dentro de APEC.

Con información de EFE