“¿Así que estuviste en las Malvinas?” La pregunta, que alude al nombre con el que Argentina llama a las islas Falkland (NdeR: como las denomina la periodista inglesa), se volvió inevitable desde que volví a Buenos Aires de un viaje a las islas para cubrir el nuevo impulso del presidente Javier Milei por la soberanía argentina.

Amigos, empresarios y los funcionarios más conversadores interrumpieron charlas con una ceja levantada y expectante, ansiosos por conocer detalles sobre el archipiélago y sus 3500 habitantes.

La fascinación no sorprende a nadie que viva en Argentina, que reclama las islas, ubicadas a unas 320 millas de su costa y a 8000 millas del Reino Unido, desde la independencia a principios del siglo XIX.

Probablemente los argentinos vean más referencias a las islas en una semana que los británicos en toda su vida. La consigna “Las Malvinas son argentinas” aparece en colectivos, carteles viales y vidrieras de todo el país. La selección argentina de fútbol entró a la cancha con una bandera hecha por hinchas que llevaba esa frase en el Mundial de este verano, después de vencer a Inglaterra.

En Instagram, los anuncios en Argentina ofrecen joyas con la forma de las islas, lo que refleja la vigencia que la causa nacional mantiene entre los jóvenes como símbolo de antiimperialismo y de un patriotismo de izquierda. En un hotel en el que me alojé hace poco en la Patagonia, un mapamundi decorativo que omitía las islas había sido marcado en lápiz con un acusador “?” sobre el Atlántico Sur.

Pero, aunque esperaba curiosidad, me sorprendió lo poco que la gente en Argentina parece saber sobre la vida allá y lo distanciados que quedaron los vecinos desde la breve invasión argentina de 1982.

La idea de las islas puede estar cada vez más presente en Argentina, pero, desde principios de los 2000, los gobiernos del movimiento peronista de izquierda fueron cortando cada vez más los lazos con las Malvinas: prohibieron los vuelos chárter, restringieron el transporte marítimo y pusieron fin a la cooperación para administrar las poblaciones de peces.

Argentina no reconoce en absoluto al diminuto gobierno de las Malvinas. Su única conexión formal es un vuelo mensual desde la pequeña ciudad argentina de Río Gallegos. Muchos argentinos con los que hablé no sabían que podían visitarlas sin visa. Otros dijeron que nunca irían bajo dominio británico.

El distanciamiento es, en cierta medida, mutuo. Cuando visité las Malvinas, mi vida en Argentina despertó sospechas en varias personas. Un residente británico de unos 50 años, borracho, que se me acercó en el bar de un hotel, me acusó de mentir sobre ser de Londres cuando mencioné Buenos Aires.

Las cosas no siempre fueron tan tensas. Antes de 1982, los chicos de las islas estudiaban en Buenos Aires y los argentinos hacían excursiones de un día para comprar chocolate Cadbury, recuerda Nick Pitaluga, criador de ovejas en la isla Soledad. “Los meteorólogos de acá conocían a sus pilotos por el nombre”, cuenta. “Un par de trabajadores argentinos se casaron con chicas del lugar; ese tipo de integración recién estaba empezando”. Conocí a varios isleños con un padre o una madre argentinos.

Argentina y el Reino Unido no están tan lejos. Muchos argentinos accedieron a becas Chevening, financiadas por la Cancillería británica (FCDO), para estudiar en universidades del Reino Unido. La embajada británica en Buenos Aires organiza fiestas muy concurridas, incluso en su bar, bautizado “la Mano de Dios” por el célebre gol de Diego Maradona en 1986.

Al principio de su gestión, Milei planteó medidas para fortalecer la relación con el Reino Unido, entre ellas más vuelos a las Malvinas. Fuente: Bloomberg Hollie Adams

El propio Milei es un anglófilo declarado. Después de una de nuestras entrevistas en 2024, contó con entusiasmo que el entonces canciller británico David Cameron se había ofrecido a presentarle a los Rolling Stones. Al principio, Milei planteó medidas para fortalecer la relación con el Reino Unido, entre ellas más vuelos a las Malvinas.

Desde septiembre abandonó ese tipo de discurso, con el argumento de que el avance del primer proyecto petrolero offshore del archipiélago exige una postura más dura.

El estratega político de Milei, Santiago Caputo, empezó hace poco a referirse al Reino Unido como un país “colonizado por el islam”, y declaró que el reclamo de soberanía argentino es “una causa de Occidente”.

Las conversaciones sobre las islas con argentinos de a pie fueron, en general, menos agresivas y más nostálgicas. Mi taxista en Río Gallegos se sorprendió al enterarse de que su ciudad tenía un vuelo directo. “Es mi sueño ir”, dice.