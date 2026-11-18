No todos los motores trabajan bajo las mismas condiciones y, por lo tanto, tampoco necesitan exactamente el mismo lubricante. Un auto particular, una moto utilizada todos los días, un camión que recorre largas distancias y una máquina sometida a cargas elevadas pueden requerir diferentes viscosidades, niveles de desempeño y formulaciones.

La diferencia no es menor. El aceite debe cumplir determinadas funciones dentro del motor y conservar sus propiedades bajo las condiciones para las que fue diseñado. Por eso, utilizar un lubricante simplemente porque tiene una determinada viscosidad o porque funcionó en otro vehículo puede ser una decisión equivocada.

La complejidad de los lubricantes actuales también aumentó a medida que evolucionaron los motores. Un análisis publicado por SAE International, señala que los aceites para motores modernos dejaron de ser fluidosdestinados únicamente a reducir el desgaste y pasaron a cumplir múltiples funciones vinculadas con eficiencia, emisiones y protección de componentes.

Por qué un aceite no sirvepara todos los motores

Una de las diferencias más visibles está en la clasificación de viscosidad. Los grados SAE permiten identificar el comportamiento del aceite frente a determinadas condiciones de temperatura, pero esa información no alcanza para determinar por sí sola si un lubricante es adecuado para un motor.

Foto: YPF Boxes. YPF BOXES

También existen categorías de desempeño y especificaciones particulares. El American Petroleum Institute (API) mantiene diferentes categorías para motores nafteros y diésel y advierteque los propietarios deben consultar las recomendaciones del fabricante para determinar qué nivel de desempeño corresponde a cada aplicación.

En los motores diésel, por ejemplo, existen categorías diseñadas para determinadas generaciones de propulsores y sistemas de control de emisiones. API señala que algunos lubricantes están formulados para motores equipados con filtros de partículas y otros sistemas de postratamiento, mientrasque determinadas categorías no son intercambiables entre sí.

La diferencia también aparece cuando se comparan vehículos de cuatro ruedas con motocicletas. En una moto de cuatrotiempos, el mismolubricante puede tener que trabajar no solo en el motor, sino también en la transmisión y el embrague, lo que modifica las exigencias que debe cumplir.

Por eso, el tipo de vehículoes apenas el primer dato. También hay que considerar el tipo de motor, el diseño del sistema de lubricación, las condiciones de utilización y las especificaciones indicadas por el fabricante.

Qué revisarantes de elegirun lubricante

La recomendación más importante es consultar el manual del vehículo. Allí se encuentra el grado de viscosidad y las especificaciones que el fabricante considera adecuadas para ese motor.

La variedad de lubricantes YPF responde a las distintas exigencias de cada aplicación. Dentro de esa oferta, el producto adecuado es el que cumple con las especificaciones del fabricante del vehículo o equipo.

Esto cobra especial importancia en vehículos que trabajan con mayor exigencia. Un camión utilizado para transporte, por ejemplo, tiene condiciones de operación diferentes de las de un automóvil particular. Lo mismo ocurre con maquinaria agrícola o equipos que trabajan durante períodos prolongados.

El objetivo del mantenimiento no es encontrarun aceite que sirva indistintamente para cualquier motor, sino utilizar el producto que fue especificado para cada aplicación.

La consecuencia práctica es sencilla: antes de comprar o completar el nivel de aceite, conviene comprobar qué grado SAE y qué especificación exige el fabricante. Esa verificación puede evitarutilizar un producto que no corresponde al motor y convertir una tarea básica de mantenimiento en un problema.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.