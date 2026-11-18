La brasileña GOL, una de las principales aerolíneas de América Latina que forma parte del grupo Abra, anunció un acuerdo comercial con Alaska Airlines que le permitirá ampliar -de manera inmediata- su alcance en Estados Unidos y ofrecer a sus pasajeros conexiones a más de 160 rutas dentro del mercado norteamericano.

A partir de esta alianza, los clientes de GOL podrán comprar, a través de la web y los canales de venta de la aerolínea, vuelos operados por Alaska Airlines y también por Hawaiian Airlines.

Para los clientes, incluidos los argentinos, esto se traduce en que se podrán combinar tramos de ambas compañías en una sola reserva, con un único pasaje y equipaje despachados hasta el destino final.

La aerolínea brasileña cerró una alianza con Alaska Airlines que le permitirá vender vuelos a 16 destinos y 168 rutas dentro de Estados Unidos.

Hasta ahora, quienes querían continuar rumbo hacia destinos secundarios dentro del país norteamericano debían, en muchos casos, comprar un segundo pasaje con otra línea aérea. Con este acuerdo, no obstante, esas conexiones podrán realizarse dentro de un mismo itinerario.

La alianza abre camino a 16 destinos y 168 rutas operadas por Alaska Airlines. Entre ellas figuran ciudades de fuerte demanda turística, tales como: Seattle, San Diego y Honolulu, además de otros puntos de la costa oeste estadounidense y Alaska.

En la práctica, funciona de la siguiente manera: un pasajero argentino podrá adquirir un itinerario completo que ofrezca un vuelo de GOL desde Buenos Aires hacia Brasil, y después continúe por la red de Alaska Airlines hasta destinos como Hawái o Anchorage, sin necesidad de emitir pasajes por separado.

“Nuestro acuerdo con Alaska Airlines llega en un momento especial para quienes quieren ir más allá de Nueva York”, explicó Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de GOL.

Qué cambia para los pasajeros de Argentina

Cabe aclarar que la alianza no es una fusión ni un joint venture entre ambas empresas. Tampoco supone que GOL opere nuevos vuelos en Estados Unidos. Se trata, en cambio, de un acuerdo de comercialización recíproca mediante el cual cada aerolínea podrá vender vuelos de la otra a través de sus propios canales.

Entre los principales beneficios para los pasajeros figuran:

Compra de itinerarios integrados en un único ticket

Despacho de equipaje hasta el destino final

Conexiones coordinadas entre ambas compañías

Acceso a una red ampliada dentro de Estados Unidos

Posibilidad futura de acumular millas Smiles en vuelos de Alaska comercializados por GOL

El acuerdo también funciona en sentido inverso, es decir, Alaska Airlines podrá ofrecer a sus clientes acceso a los destinos operados por GOL en Brasil y Sudamérica.

Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), GOL transportó 107.252 pasajeros internacionales durante septiembre y concentró el 8,2% del mercado internacional argentino, ubicándose entre las principales compañías extranjeras que operan en el país.

La ruta Argentina-Brasil sigue siendo una de las más relevantes para la compañía. En septiembre, GOL mantuvo un factor de ocupación del 80%, según estadísticas oficiales.

GOL mueve fichas en un tablero donde las alianzas se volvieron tan importantes como las rutas propias. Uno de los ejemplos más claros es el de LATAM, que tras la entrada de Delta Air Lines como accionista en 2019, profundizó su integración comercial y amplió las opciones de conexión entre Sudamérica y Estados Unidos.

Gracias a esos acuerdos, los pasajeros pueden combinar vuelos de ambas compañías para llegar a destinos como Nueva York, Los Ángeles o Seattle dentro de una misma red de conexiones.

Entre las compañías que hoy ofrecen conectividad entre Argentina y Estados Unidos se encuentran American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, LATAM y Aerolíneas Argentinas. Según ANAC, American lidera el mercado directo entre ambos países con una participación del 43%, seguida por Aerolíneas Argentinas (20%), JetSMART Group (21% vía conexiones regionales), Delta y United.

Cuánto cuesta volar a los destinos que suma GOL

Consultada por este medio sobre las tarifas promocionales, GOL prefirió no hacer comentarios.

Según los valores de mercado, las rutas que ahora podrían comercializarse de manera integrada tienen los siguientes precios de referencia: