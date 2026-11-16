El reparto informado por la Agencia de Trenes señala que 16 unidades están destinadas al servicio.

El Tren Interurbano México-Toluca, El Insurgente, conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México a través de una infraestructura de 57.7 kilómetros y siete estaciones. El recorrido completo une Zinacantepec con Observatorio en menos de una hora.

La flota está integrada por 20 trenes eléctricos de cinco coches. Cada unidad tiene 100 metros de largo.

El reparto informado por la Agencia de Trenes señala que 16 unidades están destinadas al servicio, mientras que dos permanecen como reserva y otras dos se encuentran en mantenimiento.

El Insurgente: así son los trenes eléctricos de 100 metros

Los trenes de El Insurgente fueron ensamblados por la empresa española CAF en su planta de Huehuetoca, Estado de México.

Cada tren tiene 326 asientos, espacios para personas en silla de ruedas y capacidad total para 719 pasajeros, entre personas sentadas y de pie.

El sistema funciona con tracción eléctrica y la velocidad máxima de operación establecida para el servicio es de 120 kilómetros por hora, de acuerdo con la información oficial del proyecto.

Los trenes de El Insurgente fueron ensamblados por la empresa española CAF en su planta de Huehuetoca, Estado de México. Shutterstock

Tren Interurbano México-Toluca: estaciones y recorrido por la capital

El Tren Interurbano México-Toluca cuenta con siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Cuatro están ubicadas en el Estado de México y tres se encuentran en territorio de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México hay conexión con la Línea 1 del Metro en Observatorio, con la Línea 3 del Cablebús en Vasco de Quiroga y con la Terminal de Autobuses Poniente.

La infraestructura del proyecto está conformada por una doble vía férrea electrificada de 57.7 kilómetros, de los cuales alrededor del 86% corresponde a viaductos elevados.

La puesta en operación del proyecto se realizó en tres etapas: 15 de septiembre de 2023, con el tramo Zinacantepec-Lerma; 31 de agosto de 2024, con la llegada hasta Santa Fe; y 2 de febrero de 2026, con la apertura del tramo Santa Fe-Observatorio.