Para quienes sueñan con una experiencia de vida en el campo europeo, la plataforma de intercambio Workaway publicó una búsqueda para residir en una propiedad ubicada en la región montañosa de Sicilia, cerca de la histórica localidad de Taormina y con vista directa al monte Etna.

El anfitrión ofrece alojamiento y alimentos almacenados en la casa a cambio de tareas sencillas como cuidado de mascotas y mantenimiento del hogar.

Cuáles son las responsabilidades y tareas dentro de la propiedad

El voluntariado está pensado para personas con una actitud proactiva y que disfruten de la tranquilidad rural, ya que la vivienda se encuentra en una zona remota y sin transporte público cercano.

En cuanto al cuidado de las mascotas , el trabajo consiste en alimentar y renovar el agua de siete gatos, además de sacar a pasear dos veces al día a un perro joven y lleno de energía llamado Kokoro.

Por otro lado, la colaboración en el mantenimiento del hogar exige mantener el orden general de la casa, barriendo los ambientes y lavando los platos o utensilios tras cada comida.

Workaway publicó una búsqueda para residir en una propiedad ubicada en Sicilia. Wikimedia

Finalmente, en la atención del jardín es necesario regar la vegetación de la propiedad y cuidar los árboles jóvenes, especialmente durante los meses de verano.

Qué beneficios trae la propuesta de voluntariado

La principal ventaja del programa radica en la posibilidad de alojarse gratis en una región turística donde los hospedajes suelen ser muy costosos .

Además del entorno natural único frente al Etna, la propuesta incluye varias comodidades e insumos para la estadía:

Alojamiento y conexión: disponibilidad de una habitación individual con altillo, espacio para estacionar casas rodantes e internet satelital de buena velocidad.

Alimentación incluida: acceso libre a los productos guardados en la despensa, huevos, así como a las verduras frescas que se cosechan en la huerta de la casa.

Movilidad y paseos: posibilidad de utilizar una bicicleta eléctrica para recorrer los alrededores, visitar playas y conocer pueblos históricos cercanos como Castelmola, Taormina o Savoca.

Cuáles son los requisitos para postularse a la propuesta

La búsqueda contempla tanto períodos breves de asistencia como estadías de mayor duración a lo largo del año .

Quienes estén interesados en postularse deben enviar su solicitud a través de la plataforma Workaway considerando una serie de condiciones indispensables: