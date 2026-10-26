Con la llegada de la menopausia, muchas mujeres experimentan cambios significativos en su cuerpo que pueden poner en riesgo su salud. En ocasiones, esta situación se acompaña de un aumento de peso y de una redistribución de la grasa hacia la zona abdominal, un indicador importante de riesgo cardiovascular por su actividad proinflamatoria, según explicó el informe Obesity and Menopause publicado en 2023 en la revista Science Direct.

La mujer enfrenta desafíos específicos para el control de su peso corporal en distintas etapas de la vida. En esta línea, los expertos advierten que la menopausia es una ventana crítica para abordar el riesgo cardiometabólico. La obesidad, que afecta a millones de personas en el mundo, se convierte en un factor de riesgo clave.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad incide en la salud física, pero también en el bienestar psicológico, agravando el impacto social y económico de las mujeres que atraviesan esta etapa.

¿Por qué aumenta la grasa abdominal en la menopausia?

Durante la menopausia, la reducción de estrógeno provoca que el organismo acumule más grasa abdominal. Esta acumulación va mucho más allá de una mera cuestión estética, ya que puede asociarse con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud. La redistribución de la grasa es crítica, ya que el tejido adiposo abdominal es particularmente inflamatorio, lo que puede comprometer aún más la salud cardiovascular.

Consecuencias para la salud y recomendaciones

En estos últimos años, ha habido novedades terapéuticas para el abordaje de la obesidad y las complicaciones que trae para la salud, como el tratamiento con la semaglutida de Novo que demostró reducir en hasta un 20% el riesgo de infartos no fatales, accidentes cerebrovasculares y mortalidad cardiovascular en personas con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardíaca establecida.

¿Cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad?

Los especialistas coinciden en que prevenir y/o abordar el sobrepeso y la obesidad son estrategias centrales para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para ello, recomiendan mantener una alimentación saludable y equilibrada, realizar actividad física de manera regular y procurar dormir lo suficiente.

Con el objetivo de fomentar el acceso a una vida más saludable, Novo Nordisk cuenta con un programa de apoyo a pacientes, Novo a la Par®, donde las personas pueden encontrar información y herramientas que las acompañen en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.