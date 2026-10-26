Una escultura del papa León XIV sacudió al público por su gran parecido.

Una impactante escultura del papa León XIV a escala real sorprendió por su nivel de detalle y precisión anatómica. La obra fue elaborada con materiales de alta tecnología y técnicas artesanales, a la vez que es la primera réplica de su tipo en el mundo dedicada al líder del Vaticano.

A simple vista, la figura parece ser una fotografía capturada en un instante de serenidad. Sin embargo, se trata de una estatual a escala hiperrealista creada con precisión casi quirúrgica para recrear de manera idéntica la figura del Pontífice.

La estatua del papa León XIV que parece una foto

Esta pieza marcó un récord mundial al convertirse en la primera escultura de su categoría enfocada en el actual pontífice, destacándose como un cruce perfecto entre fe, tecnología médica y arte.

Para lograr esta recreación que confunde la visión y simula la piel humana con absoluta exactitud, la escultura incorpora materiales de vanguardia y un meticuloso trabajo artesanal marcado en cuatro ejes:

Silicona de grado médico: la estructura facial y las extremidades fueron moldeadas con siliconas de uso médico, un material que emula la elasticidad, textura, transparencia y porosidad natural de la piel.

Implantación capilar pelo por pelo: tanto el cabello como las cejas y pestañas corresponden a fibras reales que fueron colocadas individualmente mediante un exhaustivo proceso de microagujas.

Detalles de envejecimiento y textura: la figura recrea de forma minuciosa la pigmentación cutánea, arrugas de expresión, pequeñas manchas propias de la edad y el mapa vascular visible en manos y rostro.

Sastrería y orfebrería sacra: la estatua está vestida con ornamentos pontificios y hábitos confeccionados a medida por especialistas, acompañados por réplicas exactas del crucifijo y el anillo papal.

El medio católico EWTNnews mostró la interacción de algunas personas y entrevistó al artista

¿Quién es el artista que realizó esta pieza?

Detrás de esta obra se encuentra el destacado artista plástico peruano Walt Wizard, un referente internacional en el desarrollo de esculturas hiperrealistas y recreaciones a tamaño real de figuras históricas y personalidades globales.

Para garantizar la máxima fidelidad con el León XIV, Wizard viajó al Vaticano para estudiar en persona la gestualidad, proporciones y contextura del pontífice en la Plaza de San Pedro.

A partir de ese encuentro y de un riguroso relevamiento de imágenes y datos biométricos, el escultor y su equipo multidisciplinario llevaron a cabo el desarrollo de esta pieza que recorrerá distintos espacios culturales e internacionales.