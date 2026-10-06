Una convocatoria ofrece la oportunidad de pasar una temporada en el paraíso del Caribe mexicano sin pagar alquiler. Justamente, se buscan voluntarios en Tulum, Quintana Roo, a cambio de prestar tareas de mantenimiento y limpieza.
Esta oportunidad de voluntariado en México resulta ideal para quienes desean combinar una estancia prolongada con el teletrabajo o la aventura, ya que la propuesta ofrece alojamiento gratis y múltiples beneficios a cambio de una dedicación de 28 horas semanales.
¿En qué consiste el trabajo y cuáles son los requisitos?
Según la plataforma Worldpackers, las actividades principales suman un total de 28 horas de ayuda por semana e incluyen la limpieza y preparación de estudios, orden de áreas comunes, tareas domésticas, jardinería y apoyo en mantenimientos menores o reparaciones.
El horario habitual se establece de lunes a viernes desde las 8 am a la 1 pm, lo que deja las tardes libres. Como contraprestación, los voluntarios obtienen hospedaje, conexión a internet de alta velocidad, uso libre de lavandería, cocina equipada y descuentos en tours.
Vale destacar que la vacante está dirigida exclusivamente a parejas o dúos que cuenten con un nivel intermedio de español o inglés.
¿Cómo es el alojamiento y dónde se ubica la experiencia?
El intercambio se desarrolla en un condominio equipado que cuenta con atractivas comodidades como alberca, terrazas, gimnasio, lavandería y tinas de hidromasaje. Con respecto a las habitaciones, está la posibilidad de tener una cama en un cuarto privado o cuartos compartidos con otros viajeros.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que los vuelos, el transporte interno y el seguro de viaje corren por cuenta propia del voluntario.
¿Por qué Tulum es uno de los destinos más atractivos de México?
Según la Secretaría de Turismo (SECTUR), Tulum es uno de los destinos más hermosos de México debido a su enorme riqueza histórica y natural. Entre sus grandes atractivos destaca su famosa zona arqueológica situada al borde de un acantilado frente al Mar Caribe y la hermosa Playa Paraíso.
Además, es la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y cuenta con cenotes icónicos como el Gran Cenote, ideales para el buceo y la aventura.