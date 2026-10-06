Tulum destaca por sus ruinas arqueológicas al borde del Mar Caribe y sus paradisíacas playas.

Una convocatoria ofrece la oportunidad de pasar una temporada en el paraíso del Caribe mexicano sin pagar alquiler. Justamente, se buscan voluntarios en Tulum, Quintana Roo, a cambio de prestar tareas de mantenimiento y limpieza.

Esta oportunidad de voluntariado en México resulta ideal para quienes desean combinar una estancia prolongada con el teletrabajo o la aventura, ya que la propuesta ofrece alojamiento gratis y múltiples beneficios a cambio de una dedicación de 28 horas semanales.

¿En qué consiste el trabajo y cuáles son los requisitos?

Según la plataforma Worldpackers, las actividades principales suman un total de 28 horas de ayuda por semana e incluyen la limpieza y preparación de estudios, orden de áreas comunes, tareas domésticas, jardinería y apoyo en mantenimientos menores o reparaciones .

La propuesta exige 28 horas semanales de ayuda en limpieza y mantenimiento a cambio de hospedaje gratis. Worldpackers

El horario habitual se establece de lunes a viernes desde las 8 am a la 1 pm , lo que deja las tardes libres. Como contraprestación, los voluntarios obtienen hospedaje, conexión a internet de alta velocidad, uso libre de lavandería, cocina equipada y descuentos en tours.

Vale destacar que la vacante está dirigida exclusivamente a parejas o dúos que cuenten con un nivel intermedio de español o inglés.

¿Cómo es el alojamiento y dónde se ubica la experiencia?

El intercambio se desarrolla en un condominio equipado que cuenta con atractivas comodidades como alberca, terrazas, gimnasio, lavandería y tinas de hidromasaje. Con respecto a las habitaciones, está la posibilidad de tener una cama en un cuarto privado o cuartos compartidos con otros viajeros.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que los vuelos, el transporte interno y el seguro de viaje corren por cuenta propia del voluntario .

¿Por qué Tulum es uno de los destinos más atractivos de México?

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR), Tulum es uno de los destinos más hermosos de México debido a su enorme riqueza histórica y natural. Entre sus grandes atractivos destaca su famosa zona arqueológica situada al borde de un acantilado frente al Mar Caribe y la hermosa Playa Paraíso.

Además, es la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y cuenta con cenotes icónicos como el Gran Cenote, ideales para el buceo y la aventura.