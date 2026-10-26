Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula y dijo que lo que sucedió es inexplicable.

En esta noticia El vínculo de Zanin con Lula que despertó suspicacias

Flávio Bolsonaro afirmó este domingo, tras conocerse su derrota en el balotaje, que pedirá la nulidad de los comicios en los que Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido. Con ese anuncio, el candidato del Partido Liberal abrió un nuevo frente de tensión en un país que llegó partido en dos a la segunda vuelta.

En sus primeras declaraciones después del resultado, el senador y candidato del PL fue tajante. Sostuvo que lo sucedido “no fue algo normal, fue inaceptable”, y agregó que le resulta imposible reconocer el desenlace: “Pediremos que sean anuladas”.

Su queja central apuntó a las condiciones de la votación: “No voy a aceptar que se cambien las reglas de juego en medio del partido”.

Bolsonaro aludió, así, a la decisión del juez Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), quien prorrogó por dos horas el cierre de las urnas en todo el país: las mesas debían cerrar a las 17 de Brasilia y permanecieron abiertas hasta las 19.

El magistrado argumentó la “urgencia evidente” de la medida y encargó al Tribunal Superior Electoral (TSE) darle curso. Como consecuencia, el TSE suspendió temporalmente la difusión del recuento.

Lula da Silva habló frente a sus partidarios tras su resonante victoria. .

El pedido de ampliación partió de la campaña de Lula, que lo solicitó para nueve estados con el argumento de que funcionarios de distintas ciudades habían restringido el transporte público el día de la elección. El equipo de Bolsonaro también había reclamado más tiempo, pero solo para tres estados —São Paulo, Paraná y Santa Catarina—, por lluvias e inundaciones.

Algunos medios informaron que la medida respondió a solicitudes de ambos bandos, aunque la extensión se aplicó a todo el territorio.

El vínculo de Zanin con Lula que despertó suspicacias

El episodio resultó especialmente sensible por la trayectoria del juez. Zanin fue durante años el abogado de Lula: se vinculó con la familia del mandatario en 2013 y tuvo un rol clave en su defensa legal.

El episodio resultó especialmente sensible por la trayectoria del juez. Zanin fue durante años el abogado de Lula. Fuente: X07606 Mateus Bonomi

En 2023, ya con Lula en el poder, fue nominado al STF para ocupar la vacante de Ricardo Lewandowski. La campaña opositora cuestionó con dureza la decisión, mientras que el equipo legal del oficialismo la defendió como una garantía del derecho al voto de los sectores más vulnerables.

El resultado final fue ajustado. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Bolsonaro, una diferencia superior a los 4,3 millones de sufragios. A sus casi 81 años, el presidente logró así un cuarto mandato no consecutivo, que se extenderá hasta 2031.

El conteo tuvo giros de suspenso. Lula arrancó al frente con el 57,66% en el primer recuento, con apenas el 0,25% de las mesas contabilizadas. Luego Flávio pasó al frente con el 20% escrutado, a las 19:46. Lula recuperó la ventaja a las 20:26 y ya no la soltó.

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Bolsonaro. Fuente: REUTERS Amanda Perobelli

La victoria tiene un valor histórico: es la primera vez desde el regreso de la democracia que un candidato revierte en el balotaje el resultado de la primera vuelta. El 4 de octubre, Bolsonaro había superado a Lula por 47,03% a 45,16%, y las encuestas previas a la segunda vuelta anticipaban un empate técnico.

El anuncio de Bolsonaro reaviva el fantasma de 2022, cuando su padre, Jair Bolsonaro, cuestionó el resultado tras perder frente a Lula, en una disputa que derivó en la trama golpista por la que fue condenado. Resta saber cómo y ante qué instancia presentará el senador su reclamo, y cómo responderá la Justicia Electoral.