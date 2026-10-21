Paisaje con una cascada de agua fría en medio del bosque nuboso de la zona turística de ​​San Gerardo de Rivas cerca del río Chirripo en Costa Rica.

Los voluntariados son una oportunidad clave para viajar y conocer distintos países de una forma diferente, sin gastar tanto dinero y con experiencias únicas.

Una propuesta publicada en Worldpackers busca personas que quieran trabajar en una reserva ecológica de Costa Rica. A cambio de 28 horas semanales de colaboración en la creación de contenido, ofrecen alojamiento y traslados, entre otros beneficios.

Cómo es el voluntariado para crear contenido en Costa Rica

Se trata de una oportunidad ideal en una reserva natural en San Gerardo de Rivas para los apasionados de la naturaleza, la fotografía, la narración de historias, las redes sociales y la conservación.

Los voluntarios deberán dedicar 28 horas semanales a tareas relacionadas con la fotografía, la grabación y producción de videos y el mantenimiento de las redes sociales.

Según detallaron, las principales responsabilidades para los voluntarios son:

Liderar la actualización y mejora del sitio web.

Mejorar la estructura, el contenido y la presentación del sitio.

Crear contenido y desarrollar narraciones.

Documentar la reforestación, la investigación científica y las actividades de educación ambiental.

Editar fotos y videos para crear historias inspiradoras sobre los proyectos.

Acompañar a investigadores y voluntarios durante las actividades de campo.

Capturar la belleza del bosque nuboso.

Buscan voluntarios para crear contenido en una reserva ecológica en Costa Rica: ofrecen alojamiento por 28 horas de colaboración semanal. ChatGPT

Qué beneficios ofrecen y cuáles son los requisitos

Según detallan, una semana típica se divide en dos o tres días de campo, en los que se acompaña a los investigadores, se hacen fotografías y se explora el bosque. Luego, se dedican dos o tres días al trabajo remoto, con tareas de creación de contenido para redes sociales y edición de fotos y videos. Esto deja un margen de dos días libres para realizar excursiones y paseos.

En este contexto, detallaron que la mayoría de las horas de trabajo se realizan entre las 07:00 y las 08:00 y entre las 11:00 y las 12:00, lo que deja tiempo para el ocio.

La convocatoria es para realizar el voluntariado en enero, febrero y marzo, con una estadía mínima de 30 días. Se exige inglés intermedio y ser mayor de 18 años. Se recibirán postulaciones de voluntarios solos, parejas y dúos.

Quienes participen del proyecto tendrán dos días libres, dispondrán de una habitación compartida con otros viajeros, internet, una cocina totalmente equipada, clases de idiomas y algunos traslados.

La propuesta no contempla el costo de los vuelos, el seguro de viaje, las visas que puedan ser necesarias ni los transportes internos.