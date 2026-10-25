Una mujer asiste a votar durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil).

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil resolvió este domingo prorrogar dos horas la votación del balotaje presidencial en todo el territorio nacional. Las urnas, que debían cerrar a las 17 (hora de Brasilia), permanecerán abiertas hasta las 19.

La resolución fue firmada por el ministro Cristiano Zanin, integrante del Tribunal Supremo y del TSE . Según se informó, la decisión responde a la reducción del servicio de autobuses y otros transportes públicos en diversas regiones del país, con un impacto especial en las capitales de São Paulo y Bahía.

El problema fue especialmente grave en Salvador. Allí, el presidente del Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, quien se encuentra en París. El propio Tribunal Electoral había reconocido dificultades de transporte para los votantes de esa ciudad, denunciadas por el partido de Lula.

El presidente y candidato a la reelección fue uno de los primeros en alertar sobre la situación. Frente a su casa en São Paulo, Lula afirmó que casi el 40% de los autobuses fue retirado de circulación en esa ciudad, y que ocurrió algo similar en otras localidades.

Según el mandatario, los mayores problemas se registraron en el nordeste, región donde el izquierdista tiene su base electoral. Por eso, a lo largo de la jornada, su campaña insistió en que la falta de transporte podía impedir que miles de personas llegaran a sus centros de votación.

Una persona vota durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Felipe Iratuã

Lula pidió a la justicia garantizar que todos los votantes puedan emitir su voto. Fue tajante: “Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, declaró ante la prensa.

Lula y Bolsonaro habían pedido ampliar el horario

Antes de la resolución del TSE, ambos candidatos habían solicitado formalmente extender el horario de votación. Lula, de 80 años, explicó que había pedido a la justicia prolongar la apertura de los centros en los municipios afectados por la retirada de autobuses.

Poco después, el equipo de Flávio Bolsonaro presentó su propio pedido urgente ante el TSE. El senador y candidato del Partido Liberal (PL) hizo la solicitud luego de que la campaña de Lula hiciera lo mismo, según indicaron fuentes de ambos comandos.

El reclamo del PL tenía un fundamento distinto. Pedía extender hasta las 19 la votación en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, golpeados por fuertes lluvias. La resolución de Zanin, en cambio, alcanzó a todo el país.

Lula afirmó que casi el 40% de los autobuses fue retirado de circulación en esa ciudad, y que ocurrió algo similar en otras localidades. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Los datos de la elección

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en este balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La jornada comenzó a las 8, hora de Brasilia, y estaba prevista hasta las 17, antes de la ampliación dispuesta por el TSE.

La segunda vuelta llega después de una campaña tensa, marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y por propuestas de país diametralmente opuestas. Como en la primera vuelta del 4 de octubre, se espera que los primeros resultados oficiales se difundan poco después del cierre de las urnas, que ahora se corre dos horas.

La diferencia entre los finalistas es mínima. En la primera ronda, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% y Lula el 45,16%. Las encuestas los ubican en empate técnico, con una pequeña ventaja para el candidato del PL, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula busca un cuarto mandato no consecutivo. De ganar, sería el primer candidato en imponerse en un balotaje tras perder la primera vuelta desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989. Flávio Bolsonaro promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

Además, hay 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera ronda. Su comportamiento, junto con la abstención, será decisivo para definir quién gobernará Brasil, en una elección donde cada voto puede inclinar el resultado.