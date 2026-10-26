El bicarbonato de sodio y el jugo de limón son dos ingredientes que suelen utilizarse en distintos trucos caseros por sus aplicaciones en el hogar. Entre sus posibles usos, una guía del Departamento de Salud de Mississippi recomienda una preparación que permite aprovecharlos para elaborar un ambientador casero.

La receta combina bicarbonato, jugo de limón y agua caliente. La preparación puede colocarse en un rociador para facilitar su aplicación y aportar un aroma cítrico a los ambientes.

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con jugo de limón

La combinación de bicarbonato de sodio con limón puede utilizarse para preparar una alternativa casera a los aromatizantes comerciales.

Mientras el limón aporta una fragancia cítrica, el bicarbonato se emplea habitualmente para ayudar a controlar determinados olores.

Esta preparación puede utilizarse en ambientes como la cocina o el baño, siempre con las precauciones necesarias para evitar el contacto con superficies delicadas.

No obstante, si el olor se debe a la humedad, el moho o la acumulación de residuos, es importante solucionar el problema de origen.

Cómo preparar un ambientador casero con bicarbonato y limón

Imagen ilustrativa IA Chat GPT

La receta difundida por el Departamento de Salud de Mississippi utiliza ingredientes fáciles de conseguir.

Los ingredientes que se necesitan son los siguientes:

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

2 tazas de agua caliente.

1 cucharadita de jugo de limón.

1 botella con atomizador limpia.

Preparación paso a paso:

Disolver el bicarbonato de sodio en las dos tazas de agua caliente. Incorporar el jugo de limón y mezclar suavemente. Dejar enfriar la preparación antes de colocarla en el rociador. Aplicar una pequeña cantidad en el ambiente, sin rociar directamente sobre personas, alimentos o superficies delicadas.

Por qué recomiendan usar bicarbonato y jugo de limón para aromatizar el ambiente

Una de las principales ventajas de esta preparación es que permite elaborar un ambientador casero con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, como se mencionó anteriormente. El jugo de limón aporta un aroma cítrico, mientras que el bicarbonato se utiliza habitualmente para ayudar a controlar determinados olores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que perfumar un ambiente no es lo mismo que eliminar la causa de un mal olor.

Si el problema se origina por la humedad, los residuos o la falta de ventilación, es necesario actuar sobre esos factores para obtener resultados duraderos.