WhatsApp: cuál es la peligrosa "versión azul" y cómo saber qué contacto la usa

WhatsApp cuenta con una gran cantidad de funciones especiales que buscan facilitar la forma de chatear de sus usuarios , pero la realidad es que para algunos no alcanza con las herramientas actuales.

Acá es donde entra en escena WhatsApp Plus, una versión no oficial de la app que se descarga por fuera del Google Play Store y trae un sinfín de trucos extra para utilizar.

¿Cómo funciona WhatsApp Plus?

Hay diferentes opciones que brinda WhatsApp Plus que en la versión original de la app no se encuentran, como los emojis, la posibilidad de editar el fondo y el color. Por ello, se volvió una de las favoritas de los usuarios.

Además, permite establecer un modo "no molestar", con el que se bloquean las llamadas, suspender el "visto por última vez" y apagar el mensaje de "escribiendo" cuando se está por enviar un mensaje.

Una de las desventajas es que no cuenta con versión web y tampoco con autorización de Meta para ser utilizada -a diferencia de por ejemplo la versión Beta de WhatsApp que cuenta con funciones extra no oficiales-.

¿Cómo saber quién está usando WhatsApp Plus?

La forma más sencilla de saber si alguien usa WhatsApp Plus es siguiendo estas pistas:

Casi nunca podrás ver su estado en línea

Tampoco el 'escribiendo' que aparece cuando la otra persona está por enviar un mensaje,

Ni cuando está grabando audios.





Desde WhatsApp plus no podrán ver tus estados y no podrás ver algunos de los emojis que manda, ya que no son parte de la app.

POR QUÉ ES PELIGROSA WHATSAPP PLUS

El principal riesgo de instalar la aplicación está en que, al no ser una versión oficial lanzada por Meta, se puede suspender la cuenta de WhatsApp que la utilice sin previo aviso y de forma permanente.

Además, debido a que se descarga por medio de una APK (archivo ejecutable de Android) puede contener algún tipo de virus en su interior que robe los datos de la cuenta e, incluso, dentro del celular.

También se puede perder la cuenta de WhatsApp al estar vulnerable contra los ataques de un hacker, ya que esta versión apócrifa no cuenta con los factores de seguridad que si existen en la aplicación oficial.