En esta noticia

El dólar blue hoy sábado 30 de mayo cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 30 de mayo cotiza sin cambios a $ 1380 para la compra y $ 1430 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Las cuevas virtuales y exchanges cripto, en tanto, operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

Dólar.La dura advertencia de Cachanosky por el futuro del tipo de cambio: “Una Argentina cara”

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas
El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas

Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado 30 de mayo a $ 1491,02 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.430) y del dólar blue ($ 1.430). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.434 y el CCL a $ 1.485.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.480 y los $ 1.522.