WhatsApp dejará de estar disponible en teléfonos Android y iPhone con versiones antiguas a partir del 31 de mayo y durante el mes de junio. Según informó de Meta, la decisión apunta a potenciar la app, sumar funcionalidades avanzadas y reforzar su seguridad. La compañía informó que los dispositivos con Android inferior a la versión 5.0 y iPhone con iOS 15.1 o previos quedarán excluidos del servicio. Esto significa que millones de usuarios podrían verse afectados si no actualizan su teléfono o no realizan una copia de seguridad a tiempo. Los modelos de celulares que perderán acceso a WhatsApp incluyen: Estos dispositivos no podrán abrir ni actualizar la aplicación, lo que implicará una interrupción total del servicio. Según explicaron desde la empresa, el avance de la tecnología exige que las nuevas funciones de WhatsApp estén disponibles solo en dispositivos que puedan soportarlas. Es por ello que recomiendan migrar los datos a un dispositivo más reciente. Los sistemas operativos antiguos ya no cumplen con los requerimientos mínimos, por lo que mantener el soporte para esos modelos implicaría limitar el desarrollo de nuevas herramientas. Uno de los principales peligros para quienes no actualicen su teléfono es la pérdida de acceso a la aplicación, afectando no solo las comunicaciones personales, sino también las laborales y sociales. Además, existe un alto riesgo de pérdida de información, ya que muchas personas utilizan WhatsApp como un espacio de almacenamiento para fotos, vídeos y documentos importantes. Sin una copia de seguridad, todos esos archivos podrían perderse para siempre. También se puede recurrir a WhatsApp Web o a la versión para PC, pero ambas requieren que la sesión esté activa en un celular compatible. Para saber si tu teléfono podrá seguir usando WhatsApp, solo tenés que: