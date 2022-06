WhatsApp modo "No molestar": cómo se activa y para qué sirve

Aplicaciones como WhatsApp se vuelven cada vez necesarias para la comunicación. Su uso se amplío no solo a la comunicación personal, sino también al trabajo y otros ámbitos profesionales , por que el caudal no mensajes nunca parece detenerse. Pero existe un truco que permite poner WhatsApp en "modo reposo" hasta el momento que se desee y es igual a como si see hubiese desinstalado.

Con este truco secreto, no se necesita ninguna acción específica como silenciar los chats, archivar mensajes, desactivar notificaciones o demás. Solo hay que hacer una simple configuración en el menú de Ajustes del teléfono Android. Así, WhatsApp se convertirá en la app más silenciosa del smartphone, hasta el momento en el que se active a de nuevo.



Cómo se activa el modo "No Molestar" en WhatsApp

Para activar el modo hay que seguir los siguientes pasos.

Ir a los Ajustes de tu teléfono

de tu teléfono Buscar el apartado Aplicaciones

Cuando la lista de apps haya cargado, buscar WhatsApp y elegirlo

y elegirlo Aparecerá una pantalla con las opciones de la aplicación

Pulsar sobre el botón que implique una opción de detención (puede ser Detener o Forzar detención )

o ) Puede que el teléfono lance una advertencia sobre el funcionamiento de la app. Se debe aceptar y confirma tu acción

Pulsa en Aceptar



Para revertir este cambio, solo hace falta volver al mismo menú y activar la aplicación nuevamente.