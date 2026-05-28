Un país sudamericano proyecta la construcción de un tren que alcanzará una velocidad de 200 kilómetros por hora. Este es un proyecto ferroviario de gran innovación que contempla una inversión total de u$s 6500 millones.

El tren Lima - Ica se erigirá como la nueva obra de infraestructura ferroviaria, que transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú.

Lanzan el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo).

El tren de alta velocidad en Sudamérica: cómo será

La iniciativa se fundamenta en tecnología china y busca mejorar la conectividad en la región. Este avance podría transformar de manera significativa el transporte ferroviario en el país.

Este proyecto abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana , conectando la capital con uno de los polos turísticos más relevantes.

Con una inversión proyectada de u$s 6.500 millones, se anticipa que el recorrido de 323 kilómetros se realice en un tiempo estimado de dos horas y media.

Este proyecto, respaldado por capital chino, se constituirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores.

A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en 2032.

Presentan el tren de alta velocidad más veloz de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región.

El tren que reducirá el tiempo de viaje en la costa sur de Perú

El nuevo tren permitirá integrar las comunidades de la costa sur de Perú a través de 15 estaciones.

Se espera que el ferrocarril transporte cerca de 45.000 pasajeros por día, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico de la . Para enfrentar los retos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles que garantizarán la operatividad del sistema.

La nueva obra de transporte reducirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en automóvil a dos horas y media.

Los beneficios del nuevo tren bala

La conexión beneficiará de manera significativa la comunicación directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características predominantes del proyecto es su componente de sostenibilidad, dado que el tren se moverá utilizando exclusivamente electricidad.

El proyecto incluye un sistema de seguridad avanzado y tecnología de monitoreo en tiempo real. Esto garantiza la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operativa del servicio ferroviario.

El tren también facilitará el acceso a nuevas rutas comerciales, impulsando el turismo y el comercio en la región. Se prevé un aumento significativo en la inversión local y la creación de empleos.