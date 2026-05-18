Quien tiene un negocio en Argentina y usa WhatsApp para hablar con sus clientes, ya está haciendo algo bien. Lo que quizás no sabe todavía es que desde febrero esa herramienta que usa todos los días se volvió considerablemente más poderosa. Meta lanzó Business AI, un conjunto de agentes de inteligencia artificial integrados de forma nativa en WhatsApp Business, y la novedad llegó primero a Argentina junto a otros 16 países de América Latina. No es un chatbot genérico ni una integración engorrosa: es un asistente que aprende el lenguaje del negocio, atiende los clientes cuando los empleados no pueden y avisa cuando la conversación requiere una intervención personal. Para entender el alcance de lo que esto significa, hay que tener en cuenta un dato que ya no sorprende, pero que sigue siendo contundente: 8 de cada 10 argentinos prefieren WhatsApp para comunicarse con empresas por sobre el teléfono, el correo electrónico o los chatbots tradicionales. Y no solo lo prefieren: el 74% ya lo usa o lo ha usado para interactuar con algún negocio, y la mitad de ellos lo hace de forma diaria o semanal. WhatsApp dejó de ser solo el canal donde se habla con la familia o con el grupo del trabajo para convertirse, cada vez más, en el principal punto de contacto entre personas y marcas. El camino que recorrió WhatsApp en el mundo empresarial argentino fue gradual pero consistente. En diálogo con El Cronista, Tomás Picasso, Industry Manager de Meta Argentina, lo describe con precisión: “Meta incorpora WhatsApp a su familia de aplicaciones ya hace más de 10 años y recién hace apenas 2, 3 años empieza con estas soluciones más WhatsApp para empresas”. Es decir, lo que hoy parece evidente y natural —que la carnicería del barrio avise por WhatsApp que llegó un pedido o que el banco autentique una operación por ese mismo canal— es en realidad una construcción muy reciente. Dentro del ecosistema de WhatsApp para negocios conviven dos grandes universos. Por un lado, la WhatsApp Business App, la aplicación gratuita pensada para emprendedores unipersonales y pequeños negocios. Por otro, la WhatsApp API, una versión más robusta diseñada para organizaciones de mayor escala que necesitan integrarse con sus propios sistemas de gestión y CRM. Según Picasso, ambas versiones “vienen avanzando prácticamente a la par en casi todos los mercados de Latinoamérica y en Argentina en particular, con un crecimiento muy, muy grande y con mucho dinamismo”. La Business App ya ofrecía funcionalidades valiosas: respuestas automáticas a preguntas frecuentes, información del negocio disponible en el perfil (dirección, horarios, catálogo), y una interfaz familiar que no requiere ninguna curva de aprendizaje. Pero el salto cualitativo llegó en febrero de 2026. Business AI es un cambio de paradigma en la forma en que un pequeño negocio puede relacionarse con sus clientes fuera del horario de atención, durante picos de demanda o simplemente cuando el dueño tiene las manos ocupadas. “En febrero de este año tuvimos el lanzamiento de lo que llamamos Business AI, que básicamente son nuestros primeros agentes de inteligencia artificial que ya están embebidos en la Business App”, explica Picasso. Y añade: “Ahí ya es un salto cualitativo contra estas preguntas precargadas que permitía responderte antes, y donde ya el dueño del negocio le puede empezar a dar cierta inteligencia a este agente con distintos orígenes de datos”. ¿Qué significa eso en la práctica? El dueño del negocio puede “entrenar” al agente con sus propias preguntas frecuentes, con el historial de conversaciones previas con clientes, con el catálogo de productos o con la información de su web. El resultado es un asistente que no solo responde consultas estándar como un menú de opciones, sino que puede mantener conversaciones más ricas, recomendar productos según lo que el cliente busca y resolver dudas que no entran en ningún guion predefinido. “Va tomando tu mismo lenguaje, el mismo vocabulario que normalmente tenía el negocio de manera manual”, dice Picasso. Y cuando la consulta requiere la intervención humana, el sistema lo detecta y transfiere la conversación al dueño o a quien corresponda, sin perder el hilo de lo que ya se habló. La pregunta que puede surgir es legítima: ¿por qué apostar a WhatsApp y no a un chat en la página web, a las redes sociales o al correo electrónico? Los datos dan una respuesta bastante clara. Desde Meta revelan que, según un estudio propio, el 58% de los consumidores argentinos espera respuestas más rápidas en WhatsApp que en cualquier otro canal. El 53% lo considera el método más cómodo y fácil para comunicarse con una marca. Y otro 53% lo ve como el canal más confiable para hablar con negocios. La clave, según Picasso, está en la naturalidad del canal: “Lo que es muy relevante es que la recepción ha sido súper buena. Vos con tu propio feed en la pantalla de WhatsApp vas a ver que tenés conversaciones con tus familiares, con grupos de amigos, y se va intercalando con marcas. Y por marcas puede ser desde tu banco hasta un emprendimiento súper chico, con la carnicería de barrio, con la farmacia de barrio, y se da de manera muy natural”. “Vemos que WhatsApp se volvió un canal estratégico para las empresas porque permite conversaciones mucho más cercanas, directas y efectivas con los usuarios. La tasa de respuesta es del 95%, muy por encima de otros canales tradicionales como el mail, y eso refleja por qué hoy las marcas priorizan experiencias conversacionales”, explica, en la misma línea, Nicolás Podrojsky, Co-Founder & CEO de Yoizen. Yoizen es un Business Solution Provider (BSP) de Meta que trabaja sobre el ecosistema de WhatsApp Business Platform para ayudar a empresas a conectar con sus usuarios a través de canales conversacionales. La compañía desarrolla una plataforma que centraliza interacciones entre empresas y usuarios a través de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y otros canales de contacto. “La IA generativa está marcando un punto de inflexión en la forma en que las empresas se relacionan con sus usuarios. Hoy ya no alcanza con responder rápido: las compañías necesitan ofrecer experiencias más personalizadas, eficientes y relevantes, y ahí la IA cumple un rol clave. Combinada con canales masivos y cotidianos como WhatsApp, permite transformar procesos completos de atención y comunicación, mejorando tanto la experiencia del usuario como la eficiencia operativa de las empresas”, subraya Podrojsky. Más allá de las percepciones, hay evidencia concreta sobre lo que ocurre cuando las empresas adoptan WhatsApp de manera estratégica. Un estudio de Forrester Consulting realizado sobre 100 empresas en Latinoamérica durante tres años arrojó resultados que difícilmente se ignoran: la atención al cliente se resuelve un 30% más rápido, los errores en pedidos y reservas se reducen un 15%, y la tasa de autenticación segura sube del 91% al 96%. Pero los números que probablemente más le interesen a un emprendedor son estos: el 79% de las empresas reportó mayor satisfacción del cliente, el 77% mejoró su retención, y el retorno sobre la inversión en tres años fue del 275%. “Lo que más valoran los consumidores es la rapidez de respuesta, la atención personalizada y la continuidad de la conversación sin perder contexto”, resume el estudio. Tres variables que, precisamente, la inteligencia artificial integrada en Business AI está diseñada para potenciar. Aunque la Business App apunta a los emprendimientos más chicos, la versión API está siendo adoptada a velocidad creciente por empresas de mayor tamaño. Las industrias que llevan la delantera son servicios financieros —tanto bancos tradicionales como fintechs— y el mundo del retail y el e-commerce. “Han ido creciendo muy fuerte también porque dentro del abanico de casos de uso que tenemos para WhatsApp, todo lo que es mensajes de marketing orientado a la venta pero también todo lo que es casos de uso de utilidad o autenticación —que es todo lo que puede asistir en el post-venta— hace que sea un muy buen match para adoptar WhatsApp”, explica Tomás Picasso, de Meta. No es casualidad que Meta esté comunicando con fuerza esta novedad en estas semanas. El Hot Sale, uno de los eventos de e-commerce más importantes del calendario argentino, fue exactamente el tipo de situación en que un canal automatizado y escalable marca la diferencia entre capitalizar la demanda o perderla. “Para las marcas, tener ese canal automatizado que permite tener ese volumen de consultas es súper relevante para no perder esa venta”, señala Picasso. Y no es solo el momento de la venta. Para un e-commerce, el post-venta es tan crítico como la conversión. El seguimiento del pedido, la confirmación de entrega, la resolución de problemas: todo eso puede canalizarse de forma automática por WhatsApp, liberando tiempo y evitando fricciones. “Tu pedido está en camino, te va a llegar en tal momento —ejemplifica Picasso—. En momentos donde las marcas hacen muchísimo esfuerzo por maximizar las ventas, pueden completar el post-venta de manera armónica y dando una buena experiencia. Ahí WhatsApp tiene un rol central”. Para un emprendedor o dueño de una Pyme que todavía está usando su número personal de WhatsApp para hablar con clientes, el primer paso es simple: descargar la WhatsApp Business App, que es gratuita. La app permite configurar un perfil de negocio, definir respuestas automáticas, organizar los contactos con etiquetas y acceder ahora a Business AI para automatizar conversaciones con inteligencia artificial. El salto a la versión API, con mayor escala y capacidad de integración, es el paso siguiente para aquellos que manejan volúmenes de consultas que superan lo que una sola persona puede gestionar. “La primera barrera fuerte es el tema de tamaños de audiencia —explica Picasso—. La app tiene algunos topes de cantidad de mensajes o de audiencias a las que pueden enviar de manera gratuita. Para determinados niveles de escala recomendamos ir por la versión de la API, que además tiene como aditivo la potencia de poder integrarlo a los propios sistemas de la marca”. Lo que está claro es que el canal ya existe, ya tiene la adopción de casi toda la población activa del país, y ahora cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que estaba reservada para grandes corporaciones.