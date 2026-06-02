Tras cinco ruedas consecutivas de suba, las acciones se tomaron este martes un respiro tanto en la plaza local como en Wall Street. Los ADR de empresas argentinas caían 5%, mientras que el Merval medido en dólares retrocedía 1,9% y alcanzaba u$s 2133.

En el mercado destacaban que tras la suba de la semana pasada y del lunes, los inversores aprovechaban para tomar ganancias.

El ADR de Loma Negra lideraba las caídas, con un retroceso de 5,1%. Por su parte, Globant bajaba 4,9% y Cresud 4,1 por ciento.

Ternium y Tenaris eran las excepciones a la regla: subían 5% y 1,8 por ciento,

Los bonos soberanos, en tanto, operaban neutros. En ese sentido, el riesgo país subía 0,2% hasta los 491 puntos básicos.

En Wall Street, el Dow Jones trepaba 0,44%, mientras que el S&P 500 ganaba 0,07%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq caía 0,10 por ciento.