WhatsApp recomienda tajantemente no descargar la última versión: los motivos

WhatsApp todavía es una de las apps de mensajería más usadas en el mundo, con cerca de 12 mil millones de usuarios. Sin embargo, algunas personas no están del todo contentas con las posibilidades que ofrece y utilizan aplicaciones apócrifas.

Muchos de los que se quedan insatisfechos con sus recursos empezaron a descargar gratis WhatsApp Plus 2022: una app modificada que te permite acceder a varias funciones que aún no están disponibles en la version orginal, como cambiar de color toda la plataforma, por ejemplo.

A pesar de eso, quienes optaron por la réplica podrían haber cometido un grave error, perjudicando su cuenta oficial de la app.

¿Por qué no descargar WhatsApp Plus 2022?

Siempre es mejor contar con la versión oficial de las aplicaciones, pero la principal razón por la que no se recomienda instalar este tipo de imitaciones es que nuestras cuentas pueden ser suspendidas o incluso prohibidas para siempre.

Además, este tipo de aplicaciones son más fáciles de hackear y de esta manera que accedan a nuestra información personal, cosa que no sucede con la versión oficial, que cuenta con cifrado de extremo a extremo.

Estas versiones no se consiguen en las tiendas virtuales oficiales, no pasan los filtros respectivos para asegurar que no posee virus o malwares, algo que podría afectar por completo a nuestros dispositivos.

Nuevas actualizaciones de WhatsApp

A pesar de que la versión oficial no cuenta con todos los gadgets que ofrecen las otras variantes, tiene varias funciones útiles y sigue agregando nuevas actualizaciones. Entre ellas se encuentra la opción de filtrar los chats con diferentes opciones.

Según explicaron desde el portal especializado WABetaInfo, la última beta para Android de WhatsApp cuenta con la opción de "chats no leídos", la cual describieron como una de las funciones que más se necesitaba para agilizar la forma de chatear.

Otras son las que te permiten filtrar documentos, videos, fotos, audios, links y GIFs. En cuanto a la fecha de salida, todavía no está definida, ya que la función ni siquiera fue anunciada por Meta, empresa dueña de la aplicación.